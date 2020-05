Un solo caso positivo di Covid-19 e nessun decesso a Massa-Carrara

Massa-Carrara. C’è un nuovo caso positivo di Covid-19 (lo segnala il report della Regione Toscana) e nessun decesso nelle ultime 24 ore in provincia di Massa-Carrara (i positivi sono 981). Anche se l’Asl Toscana Nord Ovest, contrariamente a quanto annunciato, non fornisce i dati dei contagiati degli ultimi tre giorni, ne verrà data comunicazione nel bollettino ufficiale che sarà diffuso oggi.



Comunque, sul territorio dell’Asl Toscana Nord Ovest si sono registrate ad oggi 2418 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1097 guarigioni cliniche, e si è quindi arrivati ad un totale di 3515 guariti. Per quanto riguarda i ricoveri per Covid-19, inoltre, sono in totale - negli ospedali dell’Aslona – 18, di cui 3 in Terapia intensiva (tutti all’ospedale San Luca di Lucca). Dal monitoraggio giornaliero sono infine 3.170 le persone in isolamento domiciliare.



In Toscana, sono 4 i nuovi casi positivi, per un totale di contagiati che sale a 10.086. Si registrano 2 nuovi decessi: 1 uomo e 1 donna, con un’età media di 74,5 anni. I guariti crescono del 1,1% e raggiungono quota 7.677 (il 76,1% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 242.687. Complessivamente, 1.227 persone sono in isolamento a casa, 6.782 le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva.Si riducono ancora le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid, che oggi sono complessivamente 153, 10 in meno di mercoledì (meno 6,1%), di cui 27 in Terapia intensiva. Le persone complessivamente guarite salgono a 7.677, 1.385 “clinicamente guarite” e 6.292 dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con doppio tampone negativo.In totale, sono 1.029 i deceduti dall’inizio dell’epidemia, di cui 146 di Massa-Carrara (di cui tre in ospedali fuori provincia). —