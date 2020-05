Altre due vittime e cinque nuovi casi. Non si fermano il contagio e i lutti

Massa-Carrara. Ancora due decessi per il virus. Purtroppo, i lutti non si fermano: si tratta di un uomo di 78 anni di Carrara, Giancarlo Pucciarelli, e di una signora di 96 anni di Pontremoli. Il conteggio dei deceduti sale così a 144 da inizio emergenza. In tutta la Toscana, ieri tre i morti, di cui come detto due a Massa-Carrara.



Ieri il bollettino dell'Asl non ha fornito il numero dei nuovi casi, che invece si deduce dal report regionale: 5 altri positivi in provincia (non si conosce la localizzazione), il totale arriva a 977. Insomma, il contagio sembra rallentare, ma non si fermano i lutti e neppure i nuovi casi di infezione.



. Giancarlo Pucciarelli, pensionato (era stato operaio saldatore tubista), detto anche Modugno per la somiglianza con il noto cantante, come riferiscono i congiunti era entrato il 2 marzo in ospedale per una polmonite; a seguito di tampone negativo, dopo venti giorni di pneumologia era stato trasferito alla Don Gnocchi; a quanto sembra, è qui che avrebbe subìto il contagio. Riportato al Noa, ha lottato fino a venerdì sera, ma il virus è stato più forte. Il figlio aggiunge: «Ringraziamo il reparto Covid, Infettivi e Rianimazione. Un ringraziamento particolare all'operatrice Katia Giannetti e all’oss Daniela Tarabella per la disponibilità nei confronti sia di mio padre che verso noi familiari».Giancarlo Pucciarelli lascia la moglie Grazia, i figli Massimiliano e Barbara, il genero Massimo, i nipoti Matteo e Simone, i cognati Edoardo e Lida. Il funerale avrà luogo domani alle 15 alla Chiesa Parrocchiale di San Francesco dove sarà celebrata una benedizione indi proseguirà per il cimitero della cremazione di Turigliano.. Partiamo dall'aggiornamento dell'Azienda Usl Toscana nord ovest che nel bollettino di ieri riporta esclusivamente le informazioni su guariti, decessi e persone in isolamento domiciliare. Questo anche in considerazione della costante riduzione del numero dei nuovi positivi. Nel bollettino di domani sarà presente il dettaglio dei nuovi casi positivi (di venerdì, ieri e oggi) suddivisi per Zona e per Comune di residenza. Ieri e oggi vengono fornite invece informazioni su guariti, decessi e persone in isolamento domiciliare. Sul territorio dell’Asl Toscana nord ovest si sono registrate finora 1657 guarigioni virali (i cosiddetti “negativizzati”) e 1066 guarigioni cliniche e si è quindi arrivati ad un totale di 2723 guariti.Dal monitoraggio giornaliero sono infine 4.383 le persone in isolamento domiciliare su tutto il territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest.. In Toscana sono 9.913 i casi di positività al Coronavirus, 30 in più rispetto a ieri. Dieci di questi casi sono conferme di positività emerse attraverso la campagna di test sierologici, intrapresa da Regione Toscana a partire dalla fine di aprile.I guariti crescono del 4,4% e raggiungono quota 5.991 (il 60,4% dei casi totali). I test eseguiti hanno raggiunto quota 200.703, 3.338 in più rispetto a ieri, quelli analizzati oggi sono 4.844. Gli attualmente positivi sono oggi 2.943, il 7,1% in meno di ieri.Sono 3.385 i casi complessivi a ieri a Firenze (14 in più rispetto a venerdì), 550 a Prato (4 in più), 661 a Pistoia (5 in più), 1.042 a Massa-Carrara (5 in più di venerdì, il conteggio ricomprende anche i non residenti, i positivi residenti calcolati dall'Asl sono 977), 1.338 a Lucca (2 in più), 877 a Pisa, 541 a Livorno, 669 ad Arezzo, 429 a Siena, 421 a Grosseto.. La Toscana si conferma al 10° posto in Italia come numerosità di casi, con circa 266 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 371 x 100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Massa-Carrara con 535 casi x 100.000 abitanti, Lucca con 345, Firenze con 335, la più bassa Siena con 161. Come detto, si registrano 3 nuovi decessi: 1 uomo e 2 donne con un’età media di 81,7 anni. Relativamente alla provincia di notifica del decesso, 1 la persona deceduta nella provincia di Prato, 2 come detto a Massa-Carrara. Sono 979 i deceduti dall’inizio dell’epidemia cosi ripartiti: 351 a Firenze, 45 a Prato, 77 a Pistoia, 141 a Massa-Carrara (più tre fuori regione), 131 a Lucca, 81 a Pisa, 53 a Livorno, 45 ad Arezzo, 28 a Siena, 19 a Grosseto, 8 persone sono decedute sul suolo toscano, ma erano residenti fuori regione. Il tasso grezzo di mortalità toscano (numero di deceduti/popolazione residente) per Covid-19 è di 26,2 x 100.000 residenti contro il 52,4 x 100.000 della media italiana (12esima regione). Per quanto riguarda le province, il tasso di mortalità più alto si riscontra a Massa-Carrara (72,4 x 100.000), Firenze (34,7x 100.000) e Lucca (33,8 x 100.000), il più basso a Grosseto (8,6 x 100.000).