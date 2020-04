Rsa Lunigiana, oltre 100 positivi: 1 ogni 10

Lunigiana. Una persona ogni dieci nelle Rsa lunigianesi, tra anziani ospiti e personale, ha contratto il Covid-19. E seppure il grosso dei casi è concentrato in quattro o cinque strutture, i numeri confermano la situazione difficilissima nel nord della Toscana e delle strutture private che in convenzione con il pubblico assistono la popolazione più anziana. Per dare l’idea con un paragone: se avessimo la stessa incidenza sulla popolazione complessiva della provincia di Massa-Carrara avremmo qualcosa come 19mila positivi. In realtà, secondo i dati comunicati dalla Regione ieri, sono 790. Per fortuna.



Siamo di fronte a una situazione che richiede una tempestiva azione politica. Ieri la presidenza della Regione ha emesso un’ordinanza per la gestione delle Rsa, che fa seguito alla precedente decisione d’imporre il test sierologico a tutti gli operatori e gli ospiti delle strutture. Se un anziano dovesse risultare positivo dovrà essere preso in carico dal Servizio Sanitario Regionale utilizzando il percorso assistenziale più appropriato.



Sulla base di questa prima indicazione si procederà a una suddivisione , citiamo dall’ordinanza, “in diverse strutture o setting assistenziali, degli ospiti risultanti positivi o dubbi, asintomatici o pauci sintomatici, da coloro che risulteranno negativi”.Chiaro che la situazione di certe strutture rappresenta una priorità operativa per la Società della Salute, viste le condizioni particolarmente drammatiche che si sono venute a creare. Si pensi al caso di Villa Angela, rsa di Bagnone, dove gli ospiti totali sono 48 e ben 43 risultano positivi all’8 aprile. Otto i morti accertati all’interno della struttura.Complessa anche la situazione della Fontana d’Oro, rsa che si trova a Fivizzano, dove 18 ospiti su 26 sono risultati positivi al tampone. E qui i morti.Su Il Tirreno più volte abbiamo raccontato la difficile situazione della rsa Galli Bonaventuri, a Pontremoli. I numeri ufficiali parlano di 8 casi su 13 ospiti presenti, ma non tengono conto della confinante casa di accoglienza, la S.Anna, che fa lievitare a 15 i casi totali su circa 30 ospiti. In pratica la metà. Otto i morti, se si considerano entrambe le strutture.Più bassi, decisamente , i numeri di altre strutture con alcune che non hanno registrato ancora ospiti positivi. Anche in strutture con molti ospiti come la Michelangelo, la Sanatrix o Villa Verde, tutte sopra le 50 presenze. Ma i test sierologici finora sono stati fatti soltanto sul personale.Se infatti sono 90 i casi tra gli ospiti, per quanto riguarda gli operatori delle varie strutture siamo a quota 27 contagiati. E ci sono strutture dove i test sierologici sono stati effettuati in tutto o in parte, ma siamo a sei su 16 strutture, mentre in altre sono stati fatti e si attende l’esito.Altro ritardo è quello legato a un paio di strutture dove ancora non sono stati fatti i tamponi al personale. Un problema da affrontare con la massima rapidità, allineando i fatti alle parole e alle indicazioni che sono state date sulla linea “tamponi a tappeto”.La situazione non rimane però ovviamente confinata all’ambito delle Rsa. A quanto risulta a Il Tirreno sono sicuramente già sopra la decina i casi di pazienti positivi che sono stati portati negli ospedali, al Noa e al Versilia.