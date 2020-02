«No a cineserie e centri massaggi in centro a Massa, difendiamo le nostre tradizioni e cultura»

Massa. La Lega fa il punto su economia e lavoro nel suo primo convegno pubblico sul tema da quando amministra e alla prova pratica dispiega i suoi cavalli di battaglia: identità ed esclusione. A tradurlo in azione amministrativa è l’assessore Paolo Balloni introducendo la prima novità del piano del commercio: «Abbiamo individuato zone di particolare pregio, il centro cittadino e non solo, dove ci sarà divieto di aprire attività come centri massaggi di dubbia moralità, compro oro o chincaglieria cinese. Questo per tutelare attività economiche che esistono da decenni e che incarnano le nostre tradizioni e la nostra cultura».

L'assessore Balloni e il moderatore dell'incontro Mangiaracina





Ecco gli annunciati interventi sulle tipologia di negozi che possono aprire. A margine del convegno l’assessore entra nel merito: «Si tratta di una normale operazione di pianificazione. Escluderemo le tipologie merceologiche di bassa qualità, i negozi all’ingrosso, i concessionari, le sale giochi e la vendita di motorini. Ma sono solo alcuni esempi».Non ci saranno effetti retroattivi, assicura Balloni. Chi rientrerà nelle categorie indesiderate nel centro storico non verrà cacciato. «In questa fase abbiamo individuato delle zone, da piazza Aranci fino all’inizio dei viali».Riprendendo il sindaco, che ha fatto gli onori di casa in apertura, Balloni ricorda lo stanziamento di 130mila euro di sgravi fiscali per attività che verranno aperte». Con un occhio alla politica fiscale: «i nodi burocratici sono molti, come ci segnalano le aziende. Cercheremo di abolire alcune tasse così come lavoreremo per la riduzione trasversale di tutte le imposte esistenti».A coordinare l’evento è il neo leghista, con un passato da dirigente locale di Forza Nuova e che porta in dote al Carroccio la sua comunità militante di destra radicale “Tutto per Massa”. Con spigliatezza conduce il dibattito e dà i tempi agli interventi.Il convegno è un’occasione per mettere a fuoco il pensiero leghista, gruppo che ha saldamente in mano la maggioranza in consiglio, su lavoro, giovani ed economia. Non a caso il consiglierefa un’introduzione in cui analizza i dati su occupazione e prospettive future. Le direttrici d’intervento individuate sono tre: il turismo e la sua destagionalizzazione, gli interventi sul commercio già citati, le cave.Anche sul turismo è Balloni a dare un’idea di quello che si farà. La parole chiave è “destagionalizzare”. Motto caro anche all’amministrazione Volpi, perciò chiediamo quali siano le differenze.«Puntiamo molto sugli eventi sportivi - spiega Balloni, che ha la delega al settore - come la “Due giorni del mare” che c’è ad aprile, il Gran Premio di Liberazione e i campionati di Triathlon». Quando gli si fa notare che i due eventi sono preesistenti alla giunta Persiani, Balloni tratteggia la diversità. Almeno nelle intenzioni: «Sì, ma non erano messe a sistema. Dal punto di vista turistico erano momenti isolati, ad esempio gli organizzatori del Tuscany Trail lamentavano che pur portando centinaia di persone i locali fossero chiusi. Ecco, questo con noi non deve succedere. Ho incontrato le categorie di settore e le cose cambieranno».Sulle cave invece la logica per perseguire crescita e occupazione, legata alla stesura dei Pabe, sarà premiale. «Quello che stiamo facendo, a differenza di quanto dice chi prova a cavalcare le questioni ambientali, non è demolire la montagna. Sono piani paesaggistici che vanno nella direzione della tutela dell’ambiente e del paesaggio. L’unica reale contropartita che possono dare le imprese del settore è quella della lavorazione in loco e delle nuove assunzioni. Così abbiamo studiato dei criteri per l’attribuzione dei volumi da escavare, nei piani attuativi, che premino chi potenzia la filiera locale e dia impiego a nuove maestranze».C’è spazio anche per, segretario confederale Ugl. Lui dà una visione plastica della visione del sindacato di destra e di come potrebbe tradursi nell’azione di governo locale. «Il lavoro deve essere una ricchezza partendo da basi semplici. Va fatto un discorso partecipativo, parlando con imprese, lavoratori e istituzioni. Sono cose che diciamo da sempre, ora le leggiamo dalla Cgil. Non pensiamo al reddito, ma al welfare concordato con l’azienda, agli asili vicino casa».Queste le coordinate della lega massese. —