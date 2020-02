Rubarono i gioielli  a nota psichiatra: 2 badanti patteggiano

Il colpo a Nereide Rudas, studiosa celebre in tutto il mondo. La donna morì nel 2017: 1 anno e 8 mesi per i due carraresi

CARRARA. Hanno patteggiato una pena a un anno e otto mesi, con pena sospesa, i due badanti della psichiatra di fama mondiale Nereide Rudas, morta nel gennaio 2017 all'età di 91 anni, accusati di truffa e furto per averle rubato gioielli di grande valore e incassato un assegno 'sospetto' di 25mila euro.

Antonio Vignoli e Renata Brizzi, entrambi di 66 anni, di Carrara ma residenti a Bosa, sono comparsi ieri davanti al Gup del tribunale di Cagliari Giuseppe Pintori. Il patteggiamento proposto dai difensori Schintu e Vernier con il pm Giangiacomo Pilia è stato giudicato congruo dal Gup, che lo ha ratificato con pena sospesa. Nereide Rudas è stata la fondatrice e direttrice della Clinica psichiatrica di Cagliari. Nel 1997 ha costituito a Milano la Società Italiana di Psichiatria Forense, di cui era presidente onoraria, ed è stata anche presidente dell'Istituto Gramsci della Sardegna. Nel 1993 rappresentò l’intera psichiatria europea al Congresso mondiale di Rio de Janeiro ed è premiata con l’alta onorificenza dell’American Academy of Psychiatry and the Law, l’accademia forense americana. Le sue ricerche rivolte ad una valorizzazione del patrimonio sardo le varranno invece, nel 1997, la medaglia d’oro del Presidente della Repubblica con la pubblicazione "L’isola dei coralli", saggio che affronta i grandi della letteratura dell’Isola.

L'inchiesta era nata dalla denuncia del figlio della psichiatra, il criminologo Pietro Marongiu, che dopo la morte della madre aveva scoperto che dalla casa mancavano vari gioielli, rivolgendosi ai carabinieri che, terminate le indagini, avevano puntato le attenzioni sui badanti. Inoltre aveva notato alcuni strani movimenti nei conti bancari della donna che aveva dapprima guardato e poi segnalato agli investigatori. Quell’assegno da 25mila euro incassato sembrava proprio incongruo e alla fine che qualcosa non tornasse è sembrato più che chiaro dopo le indagini che hanno svolto i carabinieri nell’abitazione dei due fidati, fin lì, badanti della celebre psichiatra sarda. Nella casa dei due badanti i militari avevano recuperato due collane e una spilla appartenenti a Nereide Rudas, ma il resto del bottino non è mai stato ritrovato. —