Dal 31 gennaio al 2 febbraio torna Vita all'aria aperta

A Carrarafiere la grande esposizione di camper e materiale per l'outodoor. In programma anche 4 eventi da non perdere

CARRARA. Mancano pochissimi giorni all'apertura del Salone Vita all'Aria Aperta che si terrà a CarraraFiere dal 31 gennaio al 2 febbraio: in fiera si potranno trovare una vasta esposizione di camper, caravan, motorhome e veicoli speciali sia nuovi che usati, ma anche tende e accessori di ogni tipo per il campeggio, piccola nautica con imbarcazioni nuove ed usate, motori marini, canoe e moto d'acqua, media di settore e tour operator, l’offerta turistica, le eccellenze territoriali ed extra territoriali, l’abbigliamento e le attrezzature per lo sport… in breve, tutto il necessario per vivere le tue avventure all'aria aperta! Basta consultare il sito per conoscere gli espositori e le modalità di accesso in fiera. Si può anche acquistare il biglietto online.

C'è inoltre l’opportunità di vivere 4 fantastici eventi esperienziali sulla Via Francigena al costo di soli 7 euro riservato in esclusiva alla Community del Tirreno (l'appartenenza alla Community, con email di iscrizione, va segnalata nel modulo di registrazione che si trova sul sito www.vitaallariaaperta.it), ecco quali:

Sabato 1° febbraio Camminata Nordic Walking e a passo libero e Trekking & Yoga sulla Via Francigena

Domenica 2 febbraio Camminata sulla Via Francigena e Bike Tour – Via Francigena e Antichi Sentieri

Quest’anno sono due gli spazi interattivi dedicati a presentazioni e incontri fra appassionati per la condivisione di informazioni e di esperienze: l’Agorà dei Cammini e l'area Il Camper Incontra. Scopri qui il calendario degli incontri nelle due aree, i prestigiosi protagonisti dell’Agorà Cammini e alcuni degli esperti dell’Area Camper che condurranno le presentazioni.

Da non perdere in quest’ambito l’eccezionale presenza, sabato 1° febbraio dalle 17:30, della cantautrice

Nathalie, per un aperitivo... con concerto!

Riconfermata la presenza del Club Alpino Italiano, con gli istruttori CAI a disposizione di quanti vorranno provare la scalata, in piena sicurezza, della parete attrezzata allestita in fiera, la Scuola Italiana Nordic Walking con possibilità di provare questa attività sportiva adatta a tutti e lo Spazio Nausicaa, con attività ludico educative di sensibilizzazione sul tema del riciclo.

Presente anche il Toscana Camper Club che organizzerà il 31° Raduno con visita al carnevale di Viareggio ( ecco tutto il programma)

E se viene fame? Nessun problema, se non quello della scelta grazie alle numerose proposte enogastronomiche per assaggiare e degustare in fiera prodotti i tipici di varie regioni italiane.

Info e aggiornamenti costanti su Facebook e Instagram, stay tuned !