Vive a Massa il “super pusher” che riforniva la zona di coca purissima

MASSA. Vive a Massa, adesso nel carcere di Massa, l’uomo, il “super pusher” capace di mettere su una triangolazione dello spaccio tra l’Abruzzo, Milano e l’area apuo-ligure capace di rifornire il mercato dello spaccio di cocaina pura al 94 per cento.

Si chiama Kamal Kaddouri, cittadino marocchino di 35 anni, arrestato nel maggio scorso con quattro panetti di cocaina nella sua auto. Ma dietro c’era qualcosa di più grosso che è venuto fuori con l’operazione Touran conclusa di recente.





Oggi in carcere, di fronte al gip, ci sarà l’interrogatorio di garanzia. Nella speranza, remota, che l’uomo parli per chiarire alcune cose riguardo alla droga che commerciava nella nostra zona. In particolare sulla sua provenienza.

Nelle carte allora, a maggio, c’era qualcosa che non tornava agli avvocati difensori di Kaddouri, Giovanni Cappetta e Walter Mattarocci. L’indagine partì da Sarazana, fermando alcuni spacciatori di strada in cera del fornitore. E con una serie d’intercettazioni si arrivò a Kaddouri. Fu un gps magnetico piazzato sulla sua auto a convincerli del ruolo del marocchino. Dalle conversazioni caaptate tra gli uomini che stanno in strada si coglie il fermento per l’attesa di un rifornimento di una partita. L’incrocio dei dati del gps con l’auto cdi Kaddouri he parte da Milano nel giorno della fornitura fa accendere una lampadina a chi indaga. Lo fermano a Massa e in auto, in effetti, c’è la droga. In un deposito a Carugate, in Lombardia, ne trovano altra. «È sua», stabiliscono.



Gli avvocati però non capivano infatti quale fosse il collegamento tra Kaddouri, arrestato per la cocaina nei doppi fondi a Massa e quel deposito brianzolo. L’enigma, per così dire, si è chiarito soltanto in questi giorni quando l’operazione Touran della polizia spezzina fornisce l’anello mancante. Dietro c’era infatti questa vasta operazione - quattro faldoni, per dare un’idea - che ricostruisce i movimenti di Kaddouri. La triangolazione di cui si è detto poco sopra.



L’uomo, per quanto ricostruito dalla procura di La Spezia, andava a prendere la droga in Molise, a Campobasso. Dopodiché, viaggiando in auto ma forse anche in altri modi, la deposita a Milano. La chiusura del triangolo è il terzo movimento, quello che dalla Lombardia porta all’area ligure e apuana, strettamente connesse dal punto di vista della distribuzione sul mercato al dettaglio. Aree osmotiche. Principalmente con una rete attiva nel sarzanese, punto di snodo tra le due regioni.



I poliziotti arrestano di conseguenza una serie di persone, tutti cittadini di origine marocchina, che spacciavano nelle zone di Spezia, Bolano e Sarzana.



I numeri sono significativi: quasi 50mila euro in contati , oltre 24 i chilogrammi di droga sequestrati: 12 chili di cocaina, altri 11 chili di hashish, più di un chilo di eroina.A Kaddouri viene notificata la terza misura cautelare, dopo quelle per i fatti di Massa e Carugate. I poliziotti lo definiscono il “super pusher”. Il soprannome, oltre che per la rete di spaccio, prende forma per via della droga.



Parliamo di una cocaina in purezza al 94 per cento, una qualità non facilissima da riscontrare. La domanda che ancora rimane insoluta è: da chi si riforniva Kaddouri? Dai fascicoli sembra che non si sia riusciti a scoprirlo, ma sul punto le indagini sono ancora in corso. Quel che appare piuttosto chiaro, a prescindere, è che una droga così non può che arrivare direttamente dal mercato sudamericano. Un dettaglio non da poco, che collocherebbe il giro di spaccio apuo-ligure in un’importante rete di narcotraffico internazionale alla quale evidentemente i pusher sul territorio riuscivano ad accedere per rifornirsi. Ottenuta la fiducia di chi muove capitali e forniture ben più significativi. Droga di «primissima mano» la chiamano non a caso gli investigatori.