New Delhi, 11 casi al Don Gnocchi di Massa: «Pazienti arrivati dagli ospedali»

Massa. Sono undici gli ospiti del centro di riabilitazione Don Gnocchi infettati dal batterio resistente ai farmaci New Delhi. Tutti pazienti che provengono da altri ospedali - prevalentemente il Noa, ma anche da Pisa - e che dunque hanno contratto l’infezione altrove. «È una situazione seria - spiega il direttore sanitario, il dottor Mario Petrilli - che è esplosa negli ultimi sei mesi. Qui però le procedure vengono seguite in maniera attentissima e non ci sono stati casi di contagio interno». E la differenza la fanno le procedura d’informazione a personale e pazienti e la prevenzione bene applicata.



Non sono soltanto undici però i casi di pazienti colonizzati, perché oltre agli undici già citati sono risultati positivi al tampone anche altri tre, contagiati dalla klebsiella, il germe di cui il New Delhi è un nuovo ceppo particolarmente resistente agli antibiotici. Altri due ospiti invece sono risultati positivi al clostridium.



«A luglio e di nuovo a ottobre la Regione ha messo in campo delle procedure molto precise. Che sono ovviamente estese anche ai centri come al nostro. Tutti i pazienti che arrivano al Don Gnocchi vengono dunque sottoposti al tampone, a prescindere dal fatto che siano stati segnalati nella cartella come colonizzati. Ma per quanto ci riguarda il lavoro di monitoraggio non si conclude così: per tre settimane ancora tutti i pazienti vengono ulteriormente sottoposti al tampone. Questo serve per capire se chi non ha contratto il batterio lo possa avere preso qui».E su questa eventualità Petrilli rassicura. «Qui non abbiamo avuto casi di contagio interno. L’applicazione delle procedure sta funzionando». Ma è chiaro che tutto ciò comporti un ulteriore attenzione nel lavoro per medici, infermieri e operatori socio-sanitari. E una serie di costi aggiuntivi.Petrilli fa il punto tra i vari reparti: «Nelle cure intermedie1 su 16 pazienti, cinque sono colonizzati. Tre da Ndm (sigla per il New Delhi, ndr), uno da Kpc (la klebsiella) e uno da clostridium. Per Neuromotoria 1 su 29 pazienti sono otto i colonizzati. Sette da Ndm e uno da clostridium. Sui 35 ospiti di Neuromotoria 2, ci sono due colonizzati: uno da Ndm e uno da Kpc. E un altro da Kpc si trova in Cardiorespiratoria».Tre sono le possibilità di isolamento previsto: quello singolo, con un solo paziente nella stanza. Quello funzionale e quello di coorte. Con l’aumentare dei pazienti colonizzati che arrivano si pone anche un problema di numeri. «Sì, il Don Gnocchi è una struttura di eccellenza, in tanti vogliono venire qui. Se aumentano i casi da sottoporre a isolamento si pongono anche questioni di spazi».Inoltre mantenere “fermo” un ospite del Don Gnocchi non è cosa banale. Anzi, è in contrasto con quella che è la missione della struttura: la riabilitazione. «Chi è qui da noi cammina, si muove, vengono qui per fare riabilitazione. Un conto è un paziente con il batterio che sta a letto, un altro paio di maniche è dover garantire anche una serie di servizi, si pensi banalmente alla palestra, dalla quale devono transitare», conferma Petrilli. La soluzione trovata è quella di organizzare gli orari: «Per fare attività con i pazienti positivi utilizziamo gli orari terminali della palestra».Il contagio, è importante rimarcarlo, avviene per contatto. Dunque è molto importante utilizzare protezione come guanti e grembiuli, mentre sono inutili le mascherine. Sulle porte delle camere vengono indicati i dispositivi da attuare e molta attenzione viene posta sulla sanificazione. Fuori da linguaggio tecnico: lavarsi le mani. Sempre.Petrilli ha particolare attenzione verso la percezione del problema. «Bisogna evitare di creare una cortina di paura e diffidenza verso i pazienti, così com’è avvenuto per l’Hiv». Anche perché spesso chi è stato ricoverato torna a casa. «È qui che è molto importante il lavoro d’informazione, con i familiari e le altre persone. Particolare attenzione va posta all’uso del bagno con l’utilizzo del cloro e dell’amuchina per pulire, cosa che va fatta spesso. Qui le stanze le faccio igienizzare due volte al giorno. E ovviamente vanno tenute presenti le cautele sul contatto». Sull’esplosione dell’emergenza in Toscana Petrilli non vuole sostituirsi agli infettivologi: «Di sicuro qualcosa non è andato bene. All’inizio, dopo il primo caso che fece scalpore ne vennero fuori decine di altri. Non so dire se è stato sottovalutato o non è stato visto. Ora con il coordinamento regionale la situazione migliora e la raccolta dati che facciamo è importante». Al Don Gnocchi non si registra nessun decesso.—