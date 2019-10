Caffè bollente, domani lunedì 28 ottobre tre tagliandi per spiccare il volo in classifica

MASSA-CARRARA. Telefonate, mail, segnalazioni. E tagliandi. Il Gioco del Tirreno “Caffè bollente” sta entrando nel vivo. Partecipare all’iniziativa lanciata in partnership con Confesercenti Toscana Nord, lo ripetiamo, è semplice: è sufficiente telefonare ai numeri 0585-41032 o 0585-777333, oppure inviare una mail a massa@iltirreno.it o carrara@iltirreno.it, e sarà fissato un appuntamento con cronista e fotografo per raccontare la propria realtà. Nello spirito del gioco che, come spiegato in sede di presentazione ci accompagnerà fino a ridosso delle festività natalizie, con l’ultimo tagliando pubblicato lunedì 16 dicembre. L’iniziativa, come già detto, ha come obiettivo principale quello di valorizzare il mondo dei bar, delle pasticcerie, delle caffetterie, delle attività in genere e anche dei circoli, una realtà diffusa in provincia di Massa-Carrara; l’importante, è che abbiano una macchina professionale per fare caffè; il proposito è quello di mettere in luce le loro storie, la loro creatività. Le prospettive, ma anche le problematiche, attraverso interviste, focus, inchieste. A livello provinciale, dalla Lunigiana fino a Montignoso, compresi ovviamente i territori comunali di Massa e di Carrara. Da segnalare inoltre che ci sono già partner importanti, per i premi sia di tappa che per la festa finale. Abbiamo già detto delle sei bottiglie di vermentino offerto dal Consorzio Candia dei colli apuani doc del presidente Fabrizio Bondielli, sei per la tappa e sei per il premio finale. A breve renderemo noti anche gli altri partner.

Indicativamente, la prima tappa sarà il 20 novembre, il gran finale invece avrà una novità: sarà intorno al 10 gennaio.

Come sempre, in questi casi, il compito dei titolari è soprattutto quello di coinvolgere i loro clienti nella caccia ai tagliandi. A questo proposito, domani, lunedì 28 ottobre, sarà un'altra giornata speciale: pubblicheremo infatti ben tre tagliandi, e così i bar e i locali intenzionati a figurare in buona posizione nelle prime classifiche, possono già approfittarne. Il tempo c’è comunque: da qui a lunedì 16 dicembre c’è tempo, però si sa, chi ben comincia è a metà dell’opera. Una cosa è certa, come abbiamo avuto modo già di scrivere, una misura del successo del gioco è già quella di vedere come accade nelle pagine di oggi, i racconti e le storie di tante attività ben conosciute e radicate sui nostri territori. Questo è lo spirito di “Caffè bollente”. — R.M.