A Carrara lavori sugli argini del Carrione realizzati a metà. E 5 anni dopo il fiume fa ancora paura

CARRARA. Le forti piogge dell’altro giorno con annesso allarme giallo sembravano il lugubre annuncio di un brutto anniversario, quello del 5 novembre 2014, quando Marina venne messa in ginocchio – e nel fango – dall’esondazione del Carrione in piena, causata dal crollo di una parte dell’argine destro. L’alluvione allagò case, asili e strade nella parte est di Marina, provocando danni per milioni di euro. Ma oggi, a cinque anni da quell’evento, il territorio è più sicuro?. Da quei giorni sono partiti una serie di progetti di messa in sicurezza del Carrione, in tuto il suo corso, e del dedalo di fossi e canali che caratterizza la parte ovest di Marina. La Regione ha adottato un masterplan, suddividendo in lottti di intervento il corso del Carrione dal ponte di Verrazzano, alla foce del torrente, fino all’Aurelia.



Ma, intanto, si affaccia un’altra “criticità”, sollevata dai cittadini che abitano nella zona in cui corre il torrente Lavello, tra Massa e Carrara «Lungo il Lavello, dove c’è il campo nomadi, la pulizia è stata fatta a metà – sostengono alcuni abitanti della zona – La settimana scorsa il Consorzio di Bonifica ha pulito il lato Massa, ma il lato Carrara, lo hanno lasciato così, con le canne e la vegetazione altissime. Se viene giù una bomba d’acqua qua c’è il rischio che il ponte che porta al depuratore di Gaia faccia tappo. Il letto del Lavello si è alzato con il depuratore che scarica e con i rifiuti solidi abbandonati sulle sponde». E uno dei punti all’ordine del giorno è proprio quest’ultimo: i rifiuti solidi sulla sponda carrarese del Lavello: «Abbiamo chiesto al Consorzio perché non avessero pulito quella sponda e ci siamo sentiti rispondere che non possono tagliare la vegetazione in quel tratto perchè, a causa della presenza dei rifiuti solidi, c’è il rischio di danneggiare i mezzi. Ma noi non sappiamo più che fare. Tra discariche che intasano il Lavello, il letto basso e non dragato, la vegetazione e il ponticello senza gobba, rischiamo ogni volta».



Pronta la replica del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord: "L'ultimo lotto della manutenzione è previsto nei prossimi giorni. Così come è evidentemente del tutto infondato, e genera inutili allarmismi, sostenere che il Lavello non sia stato dragato: il Consorzio ha infatti eseguito un intervento di scavo del fondo, per un investimento di un milione di euro (finanziato dalla Regione e cofinanziato dal Consorzio stesso), appena un anno fa".



L’osservato speciale numero uno resta comunque l’asse del Carrione. Con il problema, annoso, della realizzazione della nuova fognatura del viale XX Settembre che avrebbe dovuto risolvere i problemi idraulici di buona parte di Avenza e Marina: «È ancora lettera morta commenta da tempo il consigliere di opposizione Gianenrico Spediacci, autore di molteplici interrogazioni sull’argomento. Interventi importanti alla luce del fatto che le opere lungo il Carrione, per il tratto pensile, stanno andando avanti, ma la maggior parte dei lotti hanno i lavori che si apprestano ad andare a gara e quindi devono ancora iniziare.



Dalla Regione spiegano: nel tratto dal ponte di Verrazzano al ponte dell’autostrada (dove crollò l’argine), l’intervento è completato e consegnato il 20 ottobre scorso. Le opere comprendevano, a valle del ponte della Covetta, di fronte al muro crollato nel 2014, il rifacimento del muro; sempre in quel tratto, a cavallo del ponte dell’autostrada, c’è un intervento per cui si andrà a gara prima del 31 dicembre. A monte di via Covetta e a valle del ponte ferroviario, ci sono lavori in corso; cantieri in corso anche tra il ponte ferroviario e l’Aurelia. A cavallo della briglia della ditta Fiorino c’è un intervento con progetto esecutivo e di cui deve iniziare la procedura di appalto; in fase di avvio di procedure anche è un altro lotto a valle dell’Aurelia. «Si tratta di lavori di adeguamento statico e idraulico delle strutture esistenti, propedeutici alla realizzazione dell’alveo di magra, vale a dire di approfondimento del Carrione, previsto dallo studio di Genova”, spiegano dalla Regione annunciando che entro il 2020 tutti i lavori saranno appaltati o in esecuzione”.



Per quanto riguarda l’installazione dell’idrovora a Marina est in via Caboto per cui sono già pronti i finanziamenti regionali, l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Raggi dice: «C’è un procedimento di esproprio in corso del terreno dove dovrebbe essere istallata l’idrovora, è tutto in mano agli avvocati ed è impossibile preveder quando potrà finire». —



Pericoli a Battilana Raggi: via al by pass sul Parmignola Anche per quanto riguarda Avenza e Marina ovest, tuttavia, la situazione non brilla certo. A Battilana in via Parmignola, la strada, con questa prima giornata di piogge intense, si è subito allagata, raccontano alcuni residenti, che spiegano come la causa sia dovuta alla formazione di un cordolo di terriccio ai bordi della strada che non permette il deflusso dell’acqua piovana nel fosso laterale alla strada. E ad aggravare la situazione, c’è il problema delle fognature nere con il liquame che fuoriesce dai tombini. Ciò accade, dicono alcuni battilanesi, perché le vasche delle fognature, allacciate alle fognature di viale Galilei, negli ultimi 100 metri non hanno sufficiente pendenza: «Dovrebbero fare manutenzione ordinaria e ogni tanto andare a rimuovere quanto si è depositato, altrimenti esce tutto dai tombini e con la pioggia e le infiltrazioni, la situazione peggiora». Sulla situazione a Battilana, comunque, l’assessore ai Lavori Pubblici Andrea Raggi ha una buona notizia: «Dieci giorni fa la Conferenza dei Servizi ha approvato il progetto di un bypass sotto il ponte della ferrovia, sul torrente Parmignola: questo abbatterà il rischio di alluvione nella parte a monte che era stata alluvionata», annuncia. —F.V.