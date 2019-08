«Il servizio peggiora e la bolletta sale». Comitati all’attacco: ecco tutti i nei di Gaia

MASSA.Di associazioni e comitati che contestano Gaia e le decisioni che assume ce ne sono parecchi. Così tanti che, a riunirli, è arrivato un coordinamento. E proprio quel coordinamento si fa avanti e dice la sua. In tema di bollette e caro acqua. Mettendo qualche puntino sulle “i” e spiegando che le tariffe in Toscana sono tra le più alte d’Italia, nonostante una contrazione dei consumi, elevate perdite idriche e - il coordinamento chiude il cerchio - un servizio, soprattutto sul fronte depurazione, non adeguato.

«L'AUMENTO SI REGISTRA»

Per il coordinamento gli aumenti nel 2018 ci sono stati eccome: «Quanto asserito da Gaia - si legge in una nota - rispetto al fatto che non vi sono stati aumenti di tariffa dal 2018 al 2019, non è veritiero perché - motivano comitati e associazioni - osservando le tabelle della nuova articolazione tariffaria si nota che gli importi sono aumentati e che riguardano tutti i servizi, dall’acquedotto (per tutte le fasce di consumo e per tutte le composizioni familiari), alla fognatura, alla depurazione». Ma il coordinamento va oltre per capire come gli aumenti si producano e come le tariffe si definiscano.



Il coordinamento non ha dubbi: uno dei grossi nei nel meccanismo di tariffazione è il vincolo di ricavo garantito per cui se si contraggono i consumi e nelle casse di Gaia ci sono meno risorse del previsto, per coprire le mancate entrate, scatta l’aumento delle tariffe.«Nella pratica - spiegano associazioni e comitati - vengono garantiti ai gestori dei ricavi, calcolati in base ai consumi idrici che gli utenti effettuano nel biennio precedente. Questa misura potrebbe essere plausibile se i consumi fossero costanti. Ma in Toscana, che ha le tariffe tra le più care d’Italia, non solo i consumi sono decrescenti, ma addirittura, sono tra i più bassi d’Italia». Il coordinamento esemplifica: «Se nel 2016 gli abitanti afferenti a Gaia avessero consumato 30 milioni di metri cubi (e come tali fossero stati fatturati) e nel 2018, i metri cubi consumati e i fatturati fossero stati di 27 milioni, nel 2019 le tariffe verrebbero aumentate per i mancati ricavi di quei 3 milioni di metri cubi che non sono stati fatturati. È un grande controsenso: se i consumi diminuiscono - e questo è auspicabile perché l’acqua è una risorsa esauribile - vengono aumentate le tariffe. È un gatto che si morde la coda, si diminuiscono i consumi e si aumentano le tariffe». A prevedere il vincolo non è Gaia, ma Arera, l’autorità di regolazione per l’energia reti e ambiente: «Arera, sotto qualsiasi governo da quello di Berlusconi, passando a Renzi fino all’ultimo gialloverde, non ha mai abrogato il vincolo di ricavo garantito».Altro tema “caldo” su cui fa il punto il coordinamento è quello dei costi degli investimenti inseriti in tariffa. E il nodo della questione, secondo i comitati, è il fatto che non «siano stati stabiliti i costi standard per i gestori che investono». Insomma - per semplificare - non c’è un tetto: «Una specifica tubazione - esemplificano i comitati - può avere un range di costo anche molto diversificato se non si stabilisce il limite entro il quale i gestori si debbono regolare e questa operazione può far finire in bolletta il costo più elevato di un certo prodotto. Gli investimenti non devono ricadere tutti in tariffa». Oltretutto - rincarano comitati e associazioni - negli investimenti, come previsto dal disciplinare tecnico approvato dai sindaci dell’Autorità idrica toscana, finiscono anche le spese sostenute per le manutenzioni straordinarie. Secondo il coordinamento «gli investimenti non dovrebbero ricadere tutti in tariffa, ma in parte dovrebbero essere computati nella fiscalità generale e quindi considerati in base al reddito. Arera - proseguono i comitati - permette un aumento tariffario maggiore ai gestori che riescono ad avere percentuali più alte di costi per gli investimenti rispetto ai costi operativi, ma se il tutto non viene regolamentato con indicatori precisi, diventa un grande paradosso».Costi elevati, secondo il coordinamento, ma servizi inadeguati: «Nella zona di costa (Massa, Carrara, Montignoso) un esempio eclatante è quello della depurazione in cui sono stati investiti milioni di euro senza avere il corrispettivo di un servizio efficace ed efficiente (vedi Lavello 1). E anche per ciò che riguarda le perdite idriche in rete, la zona servita da Gaia non si discosta dal resto della Toscana. Le perdite sono simili in tutta la toscana e si aggirano attorno al 50%». —