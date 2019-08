GLI STRANI PARADOSSI DEI DUE CARROZZONI

In questo mondo alla rovescia, paradossale, succede anche che chi consuma meno acqua spende di più. E così, chi si illude di risparmiare magari se chiude il rubinetto a intermittenza quando per esempio si lava i denti, è proprio solo un illuso.



Il punto è che le nuove tariffe del gestore idrico Gaia prevedono un aumento per chi consuma meno acqua. Ovviamente, di tutto quello che accade non è mai colpa o responsabilità diretta di Gaia: si rinvia a una serie di entità che sono concrete, fatte di persone, assemblee, organi direttivi, ma che risultano astratte, lontane, come l’Arera (l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) e l’Ait, l’Autorità Idrica Toscana. Nell’assemblea di quest’ultima siedono anche i sindaci di Massa e di Carrara, entrambi in campagna elettorale molto critici rispetto a Gaia, e dai quali aspettiamo ancora atti concreti rispetto a un vero cambio di rotta che finora non si vede. Ad oggi, si vedono delle assurde tariffazioni che premiano i grandi consumatori d’acqua con un ben taglio delle tariffe, a scapito dei piccoli (un Robin Hood al contrario, verrebbe da dire); e una situazione che, come abbiamo più volte scritto, attraverso le depurazioni insufficienti penalizza il turismo di costa. In compenso, Gaia è diventata terreno di scontro politico nel segno del tutti contro tutti, con una parte di Forza Italia che attacca il sindaco di Massa, e la Lega che fa quadrato attorno a Persiani. I problemi delle persone, in secondo piano.



Un mondo, anzi, una provincia alla rovescia, dove accade anche che a un concorso pubblico per informatici, su trenta candidati neppure uno sia risultato idoneo. E a un altro concorso, uno dei due vincitori, si è dimesso il giorno dopo essere stato assunto. Le due vicende sono relative a Nausicaa, la nuova multiservizi elefantiaca del Comune di Carrara. Un carrozzone Gaia, un altro carrozzone Nausicaa, per i quali evidentemente non vale la famosa battuta di Ronald Reagan sul debito pubblico americano: “È abbastanza grande da badare a se stesso”. L’impressione è che i sindaci e i consigli comunali dovrebbero invece controllare con grande attenzione tutte le procedure di queste grandi aziende partecipate. Sia su Gaia da parte dei comitati di cittadini, sia su Nausicaa da parte di Pd e Lega sono stati annunciati esposti in procura. Ma quella è un’altra partita.