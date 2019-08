«Richard Gere è vecchio, meglio Salvini». Il leader leghista come una rock star

MASSA. Ma che Richard Gere! Le donne leghiste preferiscono il capitano, Matteo Salvini. Lo dice la parlamentare europea Susanna Ceccardi in un parco della Comasca tutto esaurito (già prima delle nove di sera solo posti in piedi e grande difficoltà a raggiungere gli stand gastronomici). Lo ribadisce con applausi e cori “Matteo, Matteo” il popolo leghista che si è dato appuntamento da tutta la regione per applaudire il proprio leader che sale sul palco col telefonino in mano, per le foto di rito, sulle note di “Nessun dorma”, la versione di Andrea Bocelli.



Se quella domenica sera, 18 agosto, doveva essere una prova di forza non c’è che dire la Lega ha davvero mostrato i muscoli: quelli dei volontari che si sono presi a braccetto formando un cordone umano, anzi due, ai lati dalla stradina laterale da cui ha fatto il suo ingresso Matteo Salvini.



La Lega nell’ultimo giorno della sua festa a Massa si mostra in salute con i numeri delle migliaia di bandierine che hanno sventolato per tutta la serata. Un tifo da stadio quello per, con tanto di richieste di autografi, che arrivano anche via telefono a molti dei partecipanti al comizio più atteso.Una Lega che fa la voce grossa quando si dichiara pronta, proprio con Susanna Ceccardi alla conquista della Toscana. E, soprattutto una Lega che fa squadra: i parlamentari toscani “scaldano” il pubblico, come nei concerti rock, per fare crescere l’attesa per il leader, quel Matteo Salvini per cui si spertica, ricordandolo bambino dal palco della Comasca anche un leghista di peso come. È lo stesso Borghezio a non nascondere lo stupore: «Una festa, tanta gente così in una provincia rossa come questa anni fa non ce la saremo mai neppure immaginata». Il sogno dei “vecchi” leghisti è soppiantato dalle certezze del vicepremier Salvini: «Noi vogliamo solo le elezioni e non andremo mai al governo cone con la».Non mancano le frecciate verso la contestazione, pacifica, che ha preceduto l’arrivo di Salvini: «Questa è la gente bella, non quei quattro dei centri sociali con le magliette rosse e il pugno chiuso». Il Salvini pensiero conquista i tanti fedelissimi. E, intanto, in una calda sera di agosto alla festa della Lega si scopre anche che se arriva Matteo Salvini sono sdoganati gli abiti di pailettes, anche per andare a mangiare lo street food in un campo da calcio. Si scopre anche che un attore come Richard Gere non interessa più le donne leghiste: «Che torni sulla Open Arms, qualche anno fa forse era attraente, adesso non più». Insomma “american gigolò” è vecchio. Per la Lega Salvini è meglio. —