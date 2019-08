Presentazione della Carrarese,  fischi  al sindaco

CARRARA. I fischi? Il sindaco se li aspettava, ma è salito ugualmente sul palco, allestito per la presentazione della nuova Carrarese di sabato sera, 17 agosto, in occasione della Notte Bianca. È lo stesso Francesco De Pasquale a dichiararlo, spiegando che la sua presenza era stata richiesta dalla società di piazza Vittorio Veneto. Come consuetudine per questo tipo di eventi, la Carrarese aveva rivolto un invito alle istituzioni del territorio: all’Amministrazione, così come ad esempio anche al Prefetto, che però non era presente.

Il primo cittadino avrebbe dovuto portare alla squadra i saluti dell’amministrazione comunale e della città, ma l’intervento è durato meno di un minuto, soffocato dalla contestazione della folla, che aveva riempito la storica piazza Alberica, il salotto buono per eccellenza di Carrara. Addirittura, si è reso necessario l’intervento della sicurezza, che ha impedito ad un paio di contestatori di salire sul palco. Terminato il breve saluto, il sindaco De Pasquale ha regolarmente assistito alla presentazione della nuova Carrarese 2019-2020, accompagnato dal vice-sindaco Matteo Martinelli, l’assessore Andrea Raggi ed il presidente del Consiglio Comunale Michele Palma. È evidente però lo strappo insanabile, creatosi in quest’ultimo anno tra il popolo azzurro ed il governo cittadino, riguardo alla gestione dell’affaire stadio dei Marmi.

Sindaco, ha qualcosa da dire in seguito alla contestazione di piazza Alberica?



«Quello che avevo da dire, l’ho detto, perché erano semplicemente saluti e basta. Per il resto, non ho commenti da fare sinceramente».«Si, certo. Una contestazione sicuramente».«Me lo ha chiesto la società e ho ritenuto corretto rispondere alla richiesta della società».«Certo. La società è una cosa, la tifoseria è un’altra. Parte della tifoseria, perché mi pare di capire che questa è la Curva Nord».«Io presumo che sia legato alla contestazione dei tifosi della Curva Nord, per il resto non ho altro da aggiungere».«Beh è chiaro».«Per questo sentite l’Assessore Raggi».Al momento allo stadio dei Marmi si sta lavorando solo per il potenziamento dei fari d’illuminazione dell’impianto comunale, che però difficilmente sarà completato in tempo utile per la prima gara casalinga contro l’Alessandria di domenica 1° settembre. La partita, quindi, quasi sicuramente si giocherà in orari diurni. —