Terremoto di magnitudo 3.9: epicentro in Lunigiana. Avvertito in tutta la provincia di Massa Carrara

PONTREMOLI. Una scossa di terremoto è stata avvertita alle 13.17 di martedì 13 nella provincia di Massa Carrara. Ad essersi impauriti maggioremente sono stati i cittadini della Lunigiana. Il sisma, con un magnitudo 3.9, ha avuto come epicentro un piccolo paese tra le province di Parma e Massa Carrara. Tra Pontremoli e Berceto la circolazione ferroviaria è stata interrotta, per poi riprendere con forti rallentamenti e ritardi.

La zona dell'epicentro, che cadrebbe in Toscana, è per la precisione nella zona del passo del Brattello, 953 metri di altitudine, che collega il territorio di Borgotaro a quello di Pontremoli, ossia la provincia di Parma a quella di Massa Carrara. Una zona dunque di confine tra le due regioni, tra la Val di Taro e la Valle della Lunigiana. Al momento non si registrano segnalazioni di danni significativi. Contatti telefonici sono in corso con tutti i comuni della zona colpita dalla scossa.

Poco dopo, alle 14,26, una lieve scossa di magnitudo 2.7 è stata registrata anche in provincia di Pisa, a Castelnuovo Val di Cecina.