Associazione ornitologica, già 109 iscritti

massa carrara. Tradizionale cena sociale di inizio estate per l'Associazione Ornitologica Apuana. Si è tenuta ieri sera e ha visto la partecipazione di quasi 50 soci provenienti dall’intera provincia di Massa Carrara, come dai territori limitrofi di La Spezia e Viareggio. . Un momento di condivisone di racconti ed esperienze tra coloro che hanno appena affrontato la stagione delle cove, così come di speranze ed aspettative per chi alleva razze che stanno per iniziare la fase riproduttiva.



Come sempre, però, l’occasione è stata utile per un punto sull’attività sociale che ormai in egual misura riguarda le azioni più strettamente legate all’allevamento e i crescenti impegni sul versante aggregativo, divulgativo e formativo tutti imperniati sulla promozione della cultura del rispetto degli animali.



«Così sono stati presentati i risultati assai soddisfacenti delle attività di comunicazione e della gestione economica oculata e trasparente per come risulta anche dall’ultimo bilancio consuntivo approvato con riferimento all’anno 2018- fanno sapere dall’associazione - Si è parlato dei progetti futuri soffermandosi in particolare sull’imminente avvio della collaborazione nell’ambito dell’Estate Ragazzi del Comune di Massa».Un momento particolare lo si è ritagliato per brindare al traguardo dei 109 iscritti raggiunto con la chiusura della campagna adesioni del 2019. Un risultato che proietta l'Associazione al secondo posto in Toscana per numero di aderenti e la conferma come la realtà più attrattiva a livello regionale. Il tutto confermando il trend di crescita costante che si è registrato ininterrottamente negli ultimi anni. «Un punto di partenza- sostengono dall’associazione - per le tante ed importanti sfide che ci attendono proprio a partire dalle iscrizioni 2020 passando per l’imminente stagione espositiva. Esperienze che vivremo quotidianamente con chi ci è vicino e che racconteremo a vantaggio di chi è lontano attraverso la nostra pagina Facebook». —