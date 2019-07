Abusò più volte della figlia, condanna a 7 anni

MASSA. «Il pubblico ministero ha chiesto una condanna esemplare e questa parte civile non può che concordare con questa richiesta». Così l’avvocato Anna Maria Giannechini si accoda alle richieste dell’accusa, il pm Marco Mansi, nei confronti di un padre accusato di maltrattamenti verso la moglie e violenza sessuale nei confronti della figlia. Il tribunale deciderà per 7 anni e per un risarcimento che dovrà essere quantificato in altra sede.



Finisce così in primo grado una vicenda di sofferenza e coraggio vissuta da una madre e i suoi due figli, un ragazzo e una ragazza, che hanno denunciato due anni fa dieci anni di violenze familiari sistematiche del padre-marito. Il collegio giudicante, presieduto da, con a latere le giudici, ha inoltre escluso l’uomo dai diritti di successione e stabilito per due anni l’interdizione all’avvicinamento da luoghi frequentati da minori o da lavori che prevedono il contatto con questi.Il primo episodio di violenza nei confronti della figlia, ricostruito durante l’incidente probatorio dove fu ascoltata la ragazza, risale al 2009. All’epoca la ragazza era minorenne, aveva 14 anni. Così lo raccontò la madre ascoltata in aula durante la sua testimonianza: ««I bimbi erano davanti la tv, avevamo ospiti. Mio marito andò in camera sul letto insieme a loro, dicendo che era ubriaco. Dopo un po’ mia figlia uscì piangendo e scappò in bagno. Dopo averla calmata mi ha raccontato che lui era salito con la mano, fino a sopra. Fino alle parti intime. "Ti piace?", le chiedeva».A quella domanda si ricollega l’avvocato Giannechini per sottolineare il carattere non episodico e consapevole di quelle molestie. «Sapeva cosa stava facendo», dice di fronte ai giudici.Purtroppo non resta un caso isolato. Si ripete nel 2017, ma stavolta la figlia non lo racconta alla madre fino a quando la donna, stremata dai modi violenti del marito, decide di denunciarlo. Un approccio ancora più pesante, tanto che la donna non lo racconta in aula avendo già il tribunale la memoria acquisita durante l’incidente probatorio. Anche il figlio maschio ha raccontato di approcci sessuali del padre nei suoi confronti. E lo ha fatto per la prima volta in aula, tanto che il pm Mansi, chiese e ottenne che venisse notificata la violenza sessuale anche per questo episodio.C’è poi il rapporto con la moglie: violento, brutale. «L’affrontava come sopra a un ring, non smetteva di darle botte finché non era esausto», dice nella sua arringa l’altro avvocato delle parti civileIn un’occasione, quando il padre tornò a casa, i tre raccontarono agli inquirenti di essersi barricati in stanza mentre lui, che aveva bevuto tantissimo, infuriava nelle altre stanze. Fotografarono anche le bottiglie di vino consumate in una sola notte, tante da farlo crollare. Quieto, finalmente, per lo stordimento. Ieri in aula la famiglia ha ascoltato la sentenza. L’abbraccio con gli avvocati e i volti più distesi al momento della pronuncia sono una promessa, una speranza di un futuro più tranquillo . —