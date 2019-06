Grosso incendio di bosco in Lunigiana, un Canadair in azione

LUNIGIANA. Un incendio è divampato attorno alle 13.30 a Casola in Lunigiana in località Luscignano bruciando già 10 ettari di bosco. Sul posto sono al lavoro due elicotteri della flotta regionale ed è in arrivo un Canadair. A terra, dove le operazioni sono rese difficoltose dalla zona impervia, stanno operando squadre forestali dell'Unione dei Comuni della Lunigiana, oltre a due squadre di Vigili del Fuoco e squadre di volontari.

Al momento sono attivi due fronti di fuoco di circa 200 metri l'uno. Si ricorda che fino al 31 agosto in tutta la Toscana è fatto divieto assoluto di dar fuoco ai residui vegetali agricoli e forestali (abbruciamenti).

È vietata inoltre qualsiasi accensione di fuochi, ad esclusione della cottura di cibi in bracieri e barbecue situati in abitazioni o pertinenze e all'interno delle aree attrezzate. Anche in questi casi vanno comunque osservate le prescrizioni del regolamento forestale. La mancata osservanza del divieto comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle disposizioni in materia.

Chiunque avvistasse o si trovasse nei pressi di focolai di incendio è pregato di segnalarli al Numero verde 800.425.425 della Sala operativa regionale antincendi boschivi.