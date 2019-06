«I teatri chiusi nelle città sono il suicidio di un paese»

CARRARA. Sarà Ascanio Celestini e il suo spettacolo in anteprima nazionale “Il nostro domani” ad aprire oggi la stagione teatrale “L'Altra Estate 2019” organizzata dal Comune di Montignoso e Fondazione Toscana Spettacolo Onlus. Un programma fuori dalle convenzioni, “di resistenza” all’appiattimento culturale del presente, con una rassegna ricca di musica, prosa e circo.



Come nasce lo spettacolo "Il nostro domani?



«Io e, il regista con cui collaboro, lavoriamo su un repertorio da 13 anni. Ogni sera cerchiamo di costruire una scaletta e l'idea del nostro spettacolo è di narrare delle storie individuali. Cioè che partano da un'analisi delle condizioni dell'individuo di oggi. Di un uomo qualunque che si trova a confrontarsi in maniera tanto diretta quanto indiretta con le informazioni che provengono dalla rete. Oggi abbiamo l'impressione di poter conoscere tutto. E di trovarci al centro del mondo. Invece magari siamo molto lontani. Po magari vivi a Lampedusa e vieni a sapere della Sea Watch dal telegiornale».«Sì. Ci sono racconti legati a questo personaggio. Tipo barzellette. Gli estratti sono legati ad un libro che ho pubblicato a marzo. Storielle di un ferroviere e della sua vita: una parte vissuta in stazione, una parte in treno. Sono barzellette che affrontano indifferentemente tutti gli argomenti: vita, morte, sesso, religione. È come se lui vivesse una vita vera attraverso la sua narrazione».«Sai cos'è. Il fatto è che il mondo dello spettacolo è stato messo in un angolo. Lo vedi per esempio attraverso i canali dell'informazione. Lo vedi quanto spazio c'è in un giornale per lo spettacolo. E più generale c'è poco spazio per la cultura. Per farsi spazio devi inventare eventi: festival, saloni del libro. Ma i libri, i loro contenuti, sono relegati in due pagine strette la domenica. Lo spettacolo dal vivo ancora meno. Se ne parla soltanto quando c'è il grande concerto, però dei migliaia di teatri che ci sono in tutta Italia si parla pochissimo. Come vanno i teatri da quelle parti?»«Ecco, vede? È la realtà che non si occupa degli artisti. E in un paese come il nostro è un suicidio. Teniamo aperta l'Ilva di Taranto, che è una fabbrica di morte. Migliaia di persone grazie alla sua presenza hanno il tumore. È una città fallita. Quando i liberisti dicono che è il mercato che tiene in vita o determina la fine di certe cose, ecco, capiscano che il mercato ha decretato la fine del siderurgico 20 anni fa. Eppure la politica non se ne vuole fare una ragione. Dovremmo investire grandi capitali in cultura. Ma questo non viene fatto. E figuriamoci se con questo poco spazio gli artisti possano riuscire ad incidere. Se lo fanno vengono messi alla gogna. Guarda, vedi. Vengono colpiti proprio perché quando qualcuno li ascolta di conseguenza elabora un pensiero». —