Maxi gara dell’Asl da 68 milioni di euro per la gestione di tre Case di riposo in Lunigiana

FIVIZZANO. Residenze sanitarie assistenziali della Lunigiana affidate in concessione per vent’anni. Alla cifra monstre di 68.169.750 euro. Così ha deciso l’azienda Usl Toscana Nord Ovest, che ha fatto partire in questi giorni la procedura di gara telematica per individuare il soggetto – un’impresa, una cooperativa – che gestirà per i prossimi 240 mesi, cioè fino al 2039, le tre principali Rsa del territorio lunigianese (a parte quelle gestite dalla Don Gnocchi). Ossia la Residenza sanitaria di Bagnone “Nuovi Orizzonti”, quella di Fivizzano e quella di Pontremoli. Strutture fino ad ora tutte gestite dalla cooperativa sociale Aurora Domus di Parma, un gigante della cooperazione in campo sociale da 2.300 dipendenti e 65 milioni di fatturato (nel 2016).. Così, proprio in Lunigiana, in un territorio sempre più anziano, con indici di natalità sempre più bassi e invecchiamento della popolazione sempre più elevato, l’Asl – che sostiene gran parte del peso economico dell’assistenza agli anziani nelle strutture dedicate – lancia questa operazione che “salta agli occhi” non solo per le cifre in gioco (68 milioni di euro e spiccioli) ma anche per la durata della concessione.



La “ratio” della manovra la spiega al Tirreno Rosanna Vallelonga, direttrice della Società della Salute della Lunigiana: «Finora, infatti, le Rsa della Lunigiana e di tutta l’area Nord ovest della Toscana erano state affidate in gestione con contratti di 4-5 anni, in regime di “global service” e non di vera concessione. La Regione ha valutato adesso opportuno, sulla base di una serie di calcoli e previsioni, di optare per una concessione vera e propria, in lotto unico e con 240 mesi di durata. Per una ragione fondamentale: quella di consentire al concessionario di poter ammortizzare i costi di manutenzione straordinaria che, in base a questo bando, saranno a loro carico. Le tre strutture sanitarie lunigianesi hanno infatti bisogno di importanti interventi, sia per quanto riguarda l’arredamento e le dotazioni, sia per quanto attiene agli immobili. Per questo si è deciso di allungare fino a 20 anni la concessione: per dare un tempo congruo per ammortizzare gli investimenti nel corso degli esercizi economici annuali».



La residenza assistita di Pontremoli, 32 posti letto, avrà 25,1 milioni di euro in 20 anni, cioè circa 1,2 milioni l’anno. Un corrispettivo analogo, 24,5 milioni di euro circa, andranno alla “Nuovi Orizzonti” di Bagnone (32 posti), mentre la Rsa di Fivizzano, che ha 28 posti, avrà 18,5 milioni di euro, ossia 900mila euro l’anno circa. Il valore del contratto è stato calcolato prendendo come parametro principale le quote erogate dall’Asl (per la parte sanitaria) e quelle erogate dai Comuni (per la parte sociale) per coprire i costi del servizio. Quote che portano a calcolare un ricavo atteso annuale di 927mila euro per la Rsa di Fivizzano; di 1,258 milioni di euro per quella di Pontremoli e 1,22 milioni per quella di Bagnone.Le offerte per partecipare alla maxi gara dovranno essere presentate entro il 30 luglio tramite il sistema telematico Start.toscana.it della Regione. E gli aspiranti concessionari si preparano. A cominciare dalla Aurora Domus, la coop emiliana che gestisce dal 2012 le tre strutture per anziani e non autosufficienti. «La concessione per vent’anni – dice in proposito, coordinatore delle tre Residenze lunigianesi dell’Asl – avrà anche l’effetto di dare maggiore stabilità al personale che lavora nelle strutture. Abbiamo circa 80 soci-dipendenti impiegati nelle strutture lunigianesi e molti di loro arriverebbero alla pensione prima del termine della concessione». —