Revocato il divieto di balneazione a Ricortola

MASSA. Buone notizie da Arpat per quanto riguarda l'estate massese: revocato l'ultimo dei divieti ancora in vigore sul litorale, quello della zona di Ricortola. Anche in quel tratto di mare si può tornare a fare il bagno.

Lo comunica nella mattinata di domenica 16 giugno con un breve nota l'Agenzia regionale per la prevenzione dell'ambiente in Toscana e già in mattinata i tecnici del comune hanno rimosso i cartelli di divieto. Nei giorni scorsi il Comune aveva attivato dei dragaggi per ridurre la presenza del batterio Escherichia coli, rilevato in quantità difformi dalle regole in quel tratto di mare. Probabilmente a causa delle piogge inusuali a marzo che hanno fatto sì che un rigagnolo trovasse lo sbocco a mare. Martedì 18 giugno atteso un altro campionamento.