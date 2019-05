Europee 2019, a Massa-Carrara boom della Lega. Pd seconda forza

Il Carroccio è il primo partito in tutti i comuni con l'eccezione di Pontremoli dove c'è l'exploit di Forza Italia che vola al 45,6%. Crolla il M5S

MASSA-CARRARA. Apuane tinte di verde. No, non è iniziato il rimboschimento delle cave, ma è il risultato, definitivo delle elezioni europee che vede il verde della Lega stendersi su tutta la provincia di Massa Carrara. La Lega è ovunque il primo partito con l'unica eccezione di Pontremoli dove stravince Forza Italia, unico exploit del partito di Berlusconi in tutto il territorio.

In provincia la Lega ottiene il 35,7% dei voti, e stacca il Pd, secondo partito con il 22,8%. Il M5S scende al 14,7%, Forza Italia e all'11,2%, Fratelli d'Italia al 4,4%, la Sinistra al 3,1%, +Europa al 3%.

A Carrara la Lega è al 35,5%, il Pd al 24,3, M5S al 16,8%, Forza Italia al 6,8%, +Europa al 4,3%, FdI al 4,1%, la Sinistra al 2,9%.

la Lega è al 35,8%, Pd 25,1, M5S 14,9, Forza Italia 7,1%, FdI 5%, Sinistra 3,9.

Lega al 40% ad Aulla, con il Pd lontano al 18,7, M5S al 17% e Forza Italia al 9,8%.

L'unica eccezione è appunto Pontremoli dove Forza Italia ottiene uno straordinario 45,6% e doippia i voti della Lega (22,7%), Agli altri restano le briciole: Pd al 15,6%, M5S al 6,9%, FdI al 2,5%.

Massa: A Massa la Lega al 35,7%, il Pd al 25%, M5S al 15% e Forza Italia al 7%.

Carrara: Lega al 35,3&, Pd al 24,2%, 5 Stelle al 16,7%, Forza Italia 6,9$.