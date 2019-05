Ipertesi, diabetici e malati di tumore, i dati choc della provincia apuana

MASSA-CARRARA. Una popolazione di ipertesi. Una provincia dove ci si ammala e si muore (troppo) di cancro (siamo al 97esimo posto su 107 province monitorate) e dove i dati clinici su diabete e consumo di farmaci legati ai problemi polmonari sono preoccupanti. la classificaPer quel che riguarda l’"indice della salute" la provincia di Massa-Carrara si piazza in fondo alla classifica. In 101esima posizione: in Toscana fa peggio di noi solo Livorno che si piazza al posto numero 102.

Poco meglio Grosseto che è in posizione novantasette.Questa la fotografia "clinica" di Massa-Carrara secondo la classifica sulla qualità della salute in Italia fatta dal centro studi del Sole 24 ore. Una classifica che monitora l’incidenza delle malattie sul territorio e la possibilità di curarle attraverso i farmaci. Dall’incrocio di 12 indicatori è nato l’Indice della salute del Sole 24 ore che incorona Bolzano come provincia più "sana" d’Italia, seguita da Pescara, Nuoro e Sassari. E, di contro, assegna la maglia nera a Rieti, con Alessandria e Rovigo rispettivamente penultima e terzultima tra le 107 province. I dati più positivi, in generale, arrivano dalle province del Trentino Alto Adige, seguite dalla Sardegna e dalla Lombardia, mentre le performance più negative, sempre su base regionale, sono quelle di Lazio, Basilicata e Campania.

La Toscana, invece si rivela a due velocità: se ad esempio Firenze è al quinto posto, quasi da podio, le performance negative arrivano appunto, nell’ordine, da Grosseto, Massa-Carrara e Livorno che invece conquistano gli ultimi posti della classifica nazionale del Sole 24 ore.l’incidenza dei tumoriIl dato è preoccupante. La provincia apuana è al 97esimo posto per l’incidenza della mortalità dovuta ai tumori. Un dato epidemiologico già emerso anche in altri report che hanno preso in esame la nostra provincia. E che adesso emerge anche in questo lavoro di rilevanza nazionale che tocca tutta Italia, incrociando 12 indicatori diversi.

Se si pensa che per quel che riguarda il solo tasso di mortalità (quindi non legato soltanto al tumore) Massa-Carrara sale alla posizione numero 61 significa che i casi di cancro costituiscono un dato preoccupante.Ipertensione e diabeteUna provincia di ipertesi, dove per il consumo di farmaci che servono a tenere sotto controllo la "pressione alta" siamo al 103 posto. Fa riflettere anche il dato sull’incidenza del diabete che ci vede comunque con una media alta che ci porta alla posizione numero 83.Insomma il quadro è quello di una provincia che non sta affatto bene e che, secondo l’indice di salute nazionale elaborato dal Sole 24 ore, conquista solo la coda della classifica. Per quel che riguarda i medici geriatri (per la cura delle persone anziane) siamo in posizione numero 102: quasi maglia nera.Una fotografia, come dicevamo, preoccupante, soprattutto per quel che riguarda la mortalità legata all’incidenza tumorale.