Ripascimento contestato: «Sabbia dove non serve, portatela a Poveromo»

MASSA. «A me la sabbia qua non serve, mi dà quasi noia, la portino dove veramente manca». Per fare fronte alla progressiva erosione dle litorale, i gestori degli stabilimenti – di solito – non vedono l’ora di arricchire le spiagge per farle trovare un po’ più ampie ai propri clienti. Ma c’è una voce fuori dal coro: quella di Antonio Del Freo, titolare della concessione comunale della Free beach a Marina, accanto alla foce del fosso Brugiano. Il quale di sabbia ne ha abbastanza. «Hanno portato cinque camion giovedì e cinque venerdì, ma non ne abbiamo bisogno – dice – è anche troppa». Il balneare fa notare che «oltretutto nel weekend è prevista una mareggiata, quindi lunedì ce la ritroveremo tutta nel fiume e ci toccherà spendere soldi per dragarla di nuovo».

L’apporto di sabbia rientra nei quattro interventi di ripristino della costa finanziati dalla Regione per 536.500 euro complessivi, a seguito del maltempo di fine ottobre. Quello che riguarda il Free Beach è il lotto A (relativo a Brugiano e Marchini) dell’«intervento di riprofilatura della spiaggia con sedimenti marini e manutenzione delle scogliere» che non ha niente a che vedere con il ripascimento. Comprende nuovo materiale sabbioso di fronte alle colonie, all’altezza dello bagno Marchini, e nella zona della foce del Brugiano, circa 300 metri dal bagno comunale fino al bagno Asciutti. E' in corso la gara anche per il lotto B che riguarda Ronchi e Poveromo.





Per Del Freo, però, l'intervento eseguito dal Comune di Massa è uno spreco di denaro perché «portano sabbia dove non ce n’è bisogno, mentre sarebbe più utile di fronte alla Don Gnocchi e alle colonie o a Poveromo; così sono soldi buttati via».Da palazzo civico spiegano che il progetto prevede il ripristino del pennello perché a seguito del fortunale sono emerse big bag riempite di sabbia, usate negli anni ‘90 per dare maggiore resistenza alle scogliere, che col tempo si sono rovinate. La sabbia portata alla Free beach serve solo per restituire un paio di metri e ridisegnare la spiaggia arretrata a seguito delle mareggiate e quindi tutelare le attività da altri eventuali episodi. Pochi metri cubi da dividere tra tutti gli stabilimenti della vasca. Una riprofilatura, appunto.«L’intervento è conforme alle richieste della Regione Toscana (le linee guida n. 304 del 2018) e può migliorare la situazione della spiaggia perché ridisegna il litorale, trovo assurda la criticità che viene proposta» commenta, assessore ai Lavori pubblici che ha seguito l’iter con la Regione. Inoltre, sottolinea che «l’intervento in questione è in fase di ultimazione e a breve partirà il lotto B che avrà come termine metà giugno: è in corso la gara e l’intervento richiederà sedici giorni lavorativi». —