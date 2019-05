Piscina di Marina, docce a singhiozzo e spreco di luci

CARRARA. Spogliatoi gelidi, luci sempre accese, docce a singhiozzo: Fausto Viaggi ha segnalato su facebook il 14 maggio quello che non andrebbe nella piscina comunale di Marina. «La piscina è in condizioni pietose – spiega – negli spogliatoi degli uomini funzionano due docce su sei e con pochissima acqua. Per risparmiare, il riscaldamento è già stato spento; siamo a maggio, è vero, ma il clima è ancora piuttosto rigido e gli spogliatoi così restano al freddo. Le luci sono sempre accese nonostante la luce naturale sia ormai piuttosto forte, di giorno. Quando mi sono rivolto al personale mi è stato risposto che non sapevano come spegnerle. Ho segnalato per un paio di mesi questi problemi in segreteria, ma senza risultati».. La piscina accoglie circa 500 utenti al giorno, toccando gli 800 ingressi giornalieri in estate. Durante il nostro sopralluogo di mercoledì effettivamente le luci erano accese e i riscaldamenti spenti, ma dalle docce del bagno degli uomini l’acqua fuoriusciva regolarmente, sebbene a pressione variabile di soffione in soffione.



«Quando tutte le docce sono accese possono esserci dei problemi relativi alla scarsa pressione dell’acqua – spiega il presidente Uisp Carrara e responsabile della struttura Lorenzo Contipelli – purtroppo l’impianto è vetusto, le pareti non sono nelle migliori condizioni possibili, queste sono cose arcinote e più volte segnalate. È chiaro che non si tratta di una situazione ideale, ma noi cerchiamo di gestirla al meglio. Con la manutenzione ci impegniamo al massimo per la soddisfazione degli utenti. La nostra piscina, a differenza di quella di Carrara centro, ha sempre funzionato e non è mai stata chiusa. Servirebbe un milione per ammodernare la struttura. Sarei felice di ricevere proposte costruttive e sono il primo ad avanzarne una: quella di creare un fondo dove parte dei ricavi delle attività estrattive siano destinati all’ammodernamento delle scuole e delle attività sportive».



La piscina di Marina di Carrara è stata oggetto di recenti lavori nell’autunno nel 2017. Gli interventi avevano riguardato, tra le altre cose, la realizzazione di un’uscita d’emergenza dietro la piscina, la messa in sicurezza delle facciate della vasca, il rinnovo delle luci, la coibentazione della centrale termica. «Le docce ad oggi sono tutte funzionanti – dichiara l’assessore ai lavori pubblici con delega allo sport– evidentemente il problema è già stato risolto. Le luci devono restare accese perché altrimenti non si vede nulla. Siamo consapevoli che la situazione della piscina di Marina non è affatto dignitosa; stiamo mettendo mano a tutte le strutture sportive. Nella fattispecie, la struttura di Marina ha un impianto vecchio che ha avuto poca manutenzione negli anni. La priorità per il momento spetta alla piscina di Carrara, che è in condizioni più gravi: stiamo ad esempio sostituendo il filtro, che costa svariate decine di migliaia di euro». —BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI.