Primo Maggio degli anarchici con corteo e comizio in piazza

CARRARA. Non c’è primo maggio senza il corteo degli anarchici a Carrara. E così anche quest’anno l’appuntamento è già fissato con un titolo speciale legato alla edizione del 2018: «Primo maggio anarchico, gli anarchici non archiviano». Alle 9 e 30 ci sarà il concentramento di tutti i partecipanti alla manifestazione anarchica in piazza Battisti. Alle 10 è previsto l’ intervento dal palco di Federico Ferretti della Federazione Anarchica Italiana.. Poi, proprio come ogni anno, dalle 11 sfilerà il corteo anarchico per le strade del centro con i colori e i canti che sono legati a doppio filo alla storia della città di Carrara e ad alcuni dei suoi protagonisti.



Sono attesi partecipanti da tutte le provincie della Toscana e anche da tutta Italia: il primo maggio anarchico carrarese è infatti un appuntamento sempre molto atteso. Un corteo, quello con i canti e i colori dell’anarchia, che ogni anno popola le vie del centro storico. E anche quest’anno sono attesi tanti partecipanti: la locandina del primo maggio a Carrara è infatti condivisa, ad esempio, su tutti i gruppi anarchici della Toscana.

Per una tradizione che continua, una che, per una volta, si interrompe. Per la festa dei Lavoratori del 2019 non ci sarà in provincia di Massa Carrara alcuna manifestazione delle organizzazioni sindacali “confederali”. Cgil, Cisl e Uil e i loro aderenti festeggeranno e manifesteranno sì, ma a Bologna, dove il Primo maggio ci sarà la manifestazione nazionale delle tre sigle. La manifestazione sarà dedicata al lavoro e all'Europa, con lo slogan: "La nostra Europa: lavoro, diritti, stato sociale". «Sì, per quest’anno è così: niente manifestazione provinciale, tutti alla mobilitazione nazionale», conferma Paolo Gozzani, segretario provinciale della Cgil. —