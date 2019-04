Mogli “egoiste”, poca voglia di parlare. Ma Guadagni rincara: è così da sempre...

CARRARA. C'è poca voglia di parlare dopo le dure parole di Serena Ribolini la commerciante che ha puntato il dito sulle mogli degli industriali dicendo: «Le considero delle egoiste perché i soldi li spendono fuori città».. Serena ha chiuso sabato scorso il negozio di borse e accessori "Natural Winning Woman" di via Cavour angolo via 7 luglio aperto nel 2012. Parole pesanti, quelle di Serena, che hanno animato numerose discussioni, sia sui social sia nella vita reale. Abbiamo cercato di contattare alcuni commercianti e ristoratori, ma nessuno ha voluto fare dichiarazioni ufficiali in merito. Chi la condivide e chi invece ne prende le distanze, ma nessuna voglia di ufficializzare, "Li conosco bene", "no, a volte comprano da me", "non condivido il suo pensiero, non è la verità". Sono solo alcune delle frasi non dette. Anche se qualcuno il coraggio di dire la sua, a favore o contro lo ha trovato. La stessa Serena racconta: «Ho ricevuto oltre seicento messaggi di solidarietà via Facebook, circa una sessantina in privato. Ma nessuno che lo dica pubblicamente. Ribadisco ciò che ho detto e aggiungo che non l'ho fatto per me, alcune di queste mogli erano mie clienti. L'ho detto per tutti, per il commercio generale di Carrara. Ho detto anche altre cose che non vanno, non solo questo. Io vado avanti con il mio lavoro, on line, ma ci sono tante attività in procinto di chiudere. È arrivato il momento di trovare il coraggio di parlare. È inutile che mie lo dicano in privato, non serve a niente. C'è anche da dire che è diminuito il potere di acquisto, molte miei clienti non potevano più comprare per aiutare i figli e i nipoti. Ma chi può spendere i soldi se può va altrove. Oltre ai negozi ci sono le botteghe, i bar e i ristoranti». Tra tanti che non parlano, comunque, qualcuno il coraggio ce l'ha. Nando Guadagni, titolare della catena di calzature Gidò, e referente Confesercenti: «Serena ha detto la verità. Questa cosa dei carrarini, soprattutto di quelli benestanti, che vanno a spendere altrove è un male radicato nel Dna di Carrara. Molte persone che hanno i soldi a parità di marche preferiscono acquistarle a Forte dei Marmi, Firenze o magari Montecarlo. Ma è così da sempre. Già tanti anni fa andavano a mangiare nei ristoranti più cari della Versilia, e magari non cenavano in alcuni locali della zona dove la qualità era la stessa».



Anche se non è così per tutti, l'imprenditrice Bernarda Franchi fa solo acquisti a Carrara, si sposta solo se il prodotto o la marca non c'è: «Non si può dare la colpa ad una categoria se le cose vanno male. Io compro a Carrara, ci sono molti negozi di qualità. Ci tengo a precisare che ci vado non perché sono amici, ma perché vendono prodotti di qualità. Penso che la differenza sia questa. I negozi e i locali di Carrara li frequentiamo tutti - prosegue - da una parte capisco anche lo sfogo della commerciante, ma le cose non stanno così. È chiaro che bisogna dare precedenza alla città - conclude - ma a volte ci sono cose che qui non si trovano ed è necessario andarle ad acquistare fuori».



Per il made in Carrara anche il primo cittadino, il sindaco: «Io compro in città al novanta per cento, e non da ora perché sono il sindaco. Ho sempre comprato qualsiasi cosa a Carrara. Non vado negli outlet o a Forte dei Marmi, per me è una questione culturale. È chiaro che a volte qualcosa la compro fuori, magari quando c'è una trasferta o passo fuori il fine settimana». Insomma, continua a fare discutere il pensiero di Serena Ribolini, che ricordiamo ha bacchettato un po' tutti per le sorti in discesa del commercio cittadino: dall'amministrazione agli stessi commercianti.