Aeroporto di Cinquale, riapertura lontana. Sopralluogo di Enac: altri pini da tagliare

Altro che qualche albero troppo alto e qualche chioma troppo folta. Di alberi in quel di Marina ne vanno tagliati parecchi - sottolineano associazioni ambientaliste e residenti - perché gli aerei possano tornare ad alzarsi in volo. Sì perché Enac, ente nazionale aviazione civile, lo scorso 7 marzo all’aeroporto ha fatto un sopralluogo e mappato tutti gli ostacoli al volo. E di alberi ce ne sono tanti e pure parecchio più alti di quanto consentito affinchè un aereo possa decollare, quindi atterrare, in piena sicurezza. Alberi, in gran parte pini, all’interno dell’area aeroportuale, quindi in terreni di proprietà comunale, ma anche nelle fasce immediatamente esterne e di proprietà privata. E adesso chi nella zona dell’aeroporto vive e gli ambientalisti, Wwf in primis (vedi articolo sotto), temono che un taglio massiccio dei pini possa depauperare la zona di Ronchi e Poveromo di cui le pinete sono caratteristiche.



L’aeroporto è chiuso da gennaio e la ripresa delle attività, prevista per il 13 aprile, pare lontana. Sì perché, dopo l’ultimo sopralluogo, l’Enac ha emesso una ordinanza, con tanto di mappa allegata, in cui individua tutti gli alberi da abbattere o su cui intervenire per ridurne le altezze. Adesso quell’atto deve essere notificato a tutti i proprietari dei terreni su cui sorgono gli alberi e quegli stessi proprietari, salvo la decisione di presentare ricorso, hanno 10 giorni per provvedere. Comune compreso.Il fermo alle attività dello scalo al confine con Cinquale - per ricostruire le tappe della vicenda - scatta il 15 gennaio scorso: Enac a dicembre chiede al gestore (Aeroclub) di effettuare un monitoraggio degli ostacoli presenti nell’area. Il gestore, realizzato il “censimento”, chiede ai proprietari dei terreni di provvedere al taglio, ma non tutti lo fanno. E decorsi i termini concessi, l’ente aviazione civile fa un sopralluogo, mappa tutti gli ostacoli al volo e, in data 13 marzo, emette un’ordinanza, a firma della direttrice: concede 10 giorni per l’abbattimento o «qualora fattibile preferibile - si legge nell’atto - per la riduzione delle altezze».Ai proprietari - spiega l’ordinanza - spetta non soltanto l’abbattimento o la potatura, ma anche il mantenimento di quegli stessi ostacoli al di sotto delle altezze consentite.«Ci sono fasce all’interno delle quali - a fare il punto è la direttrice Cardea - deve essere garantita l’assenza di ostacoli alla navigazione aerea, soprattutto in fase di decollo e atterraggio. Quelle fasce sono finalizzate ad impedire incidenti. Dopo il monitoraggio a dicembre, il gestore ha richiesto il taglio ai privati. Alcuni hanno provveduto, altri non l’hanno fatto ed Enac, verificata la presenza massiva di ostacoli, ha emesso l’ordinanza. Nella fasce in cui l’altezza massima consentita è di 5-6 metri - Cardea chiarisce con un esempio- ci sono ostacoli alti ben 25».Concetto chiaro: per rivedere gli aerei alzarsi in volo, è necessario che siano tagliati parecchi alberi, anche dal Comune. E se il taglio di tutti quegli alberi non dovesse scattare, beh il quadro si complicherebbe: il gestore potrebbe chiedere una eventuale pratica autorizzativa al volo con la presenza di alberi oltre l’altezza consentita, ma la stessa direttrice Enac Toscana ammette: «Temo che in quel caso l’esito non sarebbe positivo». Insomma, perché gli aerei tornino a decollare, tutti, ma proprio tutti gli alberi, devono essere abbassati o abbattuti. E sono molti, soprattutto lungo la fascia che divide l’aeroporto da via Ginese, lato Carrara.Se i termini decorrono (10 giorni dalle notifiche) e gli ostacoli rimangono, beh allora Enac - lo scrive chiaramente nell’ordinanza e lo conferma la direttrice - dovrà informare l’autorità giudiziaria. —