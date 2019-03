Tricolori per i Fasci di combattimento: Bagnone divisa, per alcuni «solo goliardia» - Video

BAGNONE. Tra i primi ad accorgersene è stato Luigi Leonardi, bancario in pensione, storico e autore di un libro sulla strage nazifascista di Vinca. «Erano all’incirca le nove e mezza di domenica mattina. Sono uscito per comprare le sigarette. Tornando verso casa ho visto le colonne imbandierate. Siamo ancora lontani dal 25 aprile, ho pensato. Nella prima leggo “23-3-1919”... E qua ho capito». A Leonardi sfugge un mezzo sorriso, tra il divertito e l’ironico. Si è subito ricordato che è la data della nascita dei Fasci di combattimento in piazza San Sepolcro a Milano. «Su un’altra bandiera era scritto “Cento anni di Giovinezza” e la data».

«Allora – prosegue – ho chiamato l’Anpi di Villafranca – Bagnone, il sindaco Carletto Marconi e l’assessore Matteo Marginesi». Insieme hanno staccato le bandiere affisse sulle sei colonne del loggiato in piazza Roma e le hanno consegnate ai carabinieri, sopraggiunti nel frattempo. Indaga per apologia del fascismo la Compagnia di Pontremoli, guidata dal capitano Andrea Quattrocchi.

In tanti, tra i piccoli abitanti nel centro storico di Bagnone (borgo medievale di 1. 800 anime sulle colline lunigianesi) si sono chiesti se c’era una manifestazione in programma quella domenica. In effetti si celebrava qualcosa, nelle intenzioni degli autori del gesto: la nascita dei Fasci di combattimento. «Non so se questo gesto possa configurarsi davvero come apologia del fascismo», riflette l’avvocato. È seduto ad un tavolo all’esterno di un bar insieme a tre amici –– Stavano parlando, guarda caso, delle “bandiere fasciste”. Perché il giorno dopo, i bagnonesi, commentano malvolentieri con la stampa l’episodio che li ha portati agli onori della cronaca toscana, ma in paese ne parlano. Eccome. E i commenti raccolti tra frasi “morsicate” non sono tutti di condanna. Fermo restando che la risposta più frequente è: «È stata una goliardata».

L’avvocato Fraschini sta parlandone con gli amici. Uno dei quali, Leoncini, sostiene che «con questa storia delle bandiere la sinistra si è ricompattata in vista delle elezioni». Davvero? «Eh certo – risponde – Non si parlavano e intanto stasera (ieri sera, ndr) si vedono». Gli amici non condividono: «Anche la destra è divisa», commenta Ricci, che non è così scandalizzato dal gesto compiuto da ignoti nella notte tra sabato e domenica. Lei le avrebbe lasciate le bandiere? Ci pensa un po’: «Se si configura come reato dico di no».

«L’affissione di manifesti senza autorizzazione in luoghi non preposti implica sicuramente una denuncia – risponde Franchini – e credo si possa configurare il reato di vilipendio della bandiera. Secondo me però le elezioni (anche a Bagnone si vota per le amministrative, ndr) non c’entrano. Credo che questa forma di retorica fascista che sta tornando in auge possa aver stimolato alcuni ad agire».

Leonardi usa un termine speso molto negli ultimi due anni: rigurgito neofascista. «È sfregio della bandiera e delle istituzioni, ma mi sembra una nostalgia troppo velleitaria. Penso che il fascismo sia morto e sepolto il 25 luglio 1943 per sua stessa mano. La Repubblica di Salò era tutta un’altra cosa, una propaggine della mano di Hitler. Questo è un gesto da fanatici». Grave? «La gravità c’è, è un vilipendio alla Repubblica. E io – sorride – sono repubblicano».L’uso del termine giovinezza, analizza Leonardi, vorrebbe evidenziare «il vigore che ha ancora il fascismo. Ma mi sembra tutto molto velleitario. Non esiste un pericolo imminente. La Costituzione è ancora rispettata. Personalmente ritengo che siano frange minoritarie quelle che auspicano il ritorno del fascismo».

Bagnone è sempre stato un paese con radici di destra profonde. «Abbiamo avuto per due legislature un sindaco del Movimento sociale», ricorda Antonio Crescini, segretario del Pd di Bagnone. «Il fatto che le bandiere siano state affisse solo nella nostra piazza, e non in altri comuni, mi fa pensare che si tratti di un residente, o di qualcuno con “addentellamenti” qui. Detto questo, stigmatizzo che si tratti di una goliardata. La goliardia ha, storicamente, una dignità, che un gesto del genere non possiede. Ma la vede? – e indica il monumento della Vittoria alata sotto il loggiato, recitantato per lavori – Lo sanno che hanno affisso queste bandiere vicino al monumento ai caduti? E quanti morti ha avuto Bagnone tra la prima e la seconda guerra mondiale? ». —