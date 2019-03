Lavoro al convitto ma con soli alunni, le passa avanti un collega maschio

MASSA. Uno degli errori più comuni oggi è pensare che la donna abbia raggiunto la parità. Nessuno crede sia possibile che, in ambiente di lavoro, tra uomo e donna ci sia ancora chi favorisca l’uomo, solo perché tale, o che ci siano mariti che impongono alle mogli cosa mangiare, come vestirsi sul luogo di lavoro, se andare a lavoro. Esistono luoghi, simbolo di cultura, di studio, e di aggregazione, come il convitto dell’istituto alberghiero, dove ancora, nel 2019, l’educatore maschio è avvantaggiato, ed esiste un sindacato storico, come la Cisl, la cui segretaria di funzione viene scambiata per la segretaria che prende appuntamenti al segretario “vero”. Accade.



E accade più frequentemente di quanto siamo abituati a leggere. Ne ha parlato la Cisl, il cui segretario, Andrea Figaia, ha voluto un convegno, ben oltre l’8 marzo e la giornata internazionale delle donne, incentrato sul linguaggio di genere, sulla cultura di genere, sulle discriminazioni moderne e sui retaggi culturali, i più duri da cancellare. A palazzo Ducale, nella sala della Resistenza, venerdì, si è parlato di donne, anzi hanno parlato le donne: professioniste, imprenditrici, politiche, insegnati e dottoresse, chiamate dalla Cisl Toscana nord, perché brave e preparate “non soltanto l’8 marzo”.



Il convegno si intitolava “Quando il lavoro è donna- cultura, linguaggio e comunicazione”, perché violenza e discriminazione «sono prima di tutto un problema culturale». «Tutto ciò che non si nomina non esiste» spiega nella sua relazione, professoressa universitaria, ma che nel suo ambiente tutti continuano a chiamare “professore”: «È buffo- racconta- se insegni alle scuole medie sei una professoressa, se insegni all’università sarai sempre un professore, anche se donna. La discriminazione la tocco ogni giorno, la vedo, la combattiamo. La maggior parte delle ricercatrici in Italia non ha figli, non può averne, non riesce, perché quando ci provano vengono allontanante, emarginate dall’università. Non è un caso che ancora oggi l’83% dei professori universitari sia uomo». Nei saluti affidati ad, segretaria confederale Ust della Cisl Toscana nord c’è la rabbia per idati sconfortanti, arrivati dallo studio della Camera di commercio: il tasso di disoccupazione femminile in provincia è del 19%, ci sono 7.000 donne in cerca di un impiego e 23.000 che hanno smesso di provarci. Nei campi scientifici lavora il 7% di donne e per 32% le retribuzioni sono più basse rispetto a quelle degli uomini., fondatrice dal 2001 di Arpa, associazione che si occupa di violenza di genere e collabora con il centro anti violenza Dune, ha dipinto un quadro quasi da Medioevo: «Tantissimi casi di violenza economica. Mariti che consegnano soldi contati alle mogli, controllano gli acquisti, regolano le quantità di cibo, decidono quando è il caso di comprare le scarpe nuove. Decidono se e quando possono andare a lavoro. Spesso le mortificano, costringendole ad abbandonare». Una lavoratrice,, educatrice e docente, racconta la sua storia, discriminata perché donna. Avviene qualche tempo fa. Lei è educatrice, vincitrice di concorso, inserita nella graduatoria del Mise: «C’è una sola graduatoria, una sola normativa e non si fanno differenziazioni di genere- dice- Ma se la supplenza è al convitto maschile del Minuto, passa avanti il collega maschio. Un retaggio culturale. Come accadeva negli ospedali, quando nei reparti maschili lavoravano solo infermieri uomini». I casi al Minuto secondo la Cisl sono stati tanti negli anni, ma le donne allora non denunciavano. —