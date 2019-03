Il Kalika rinasce come club privé locale per scambisti nella ex discoteca

LICCIANA NARDI. «Consideri che il Bolero, a Bologna, sono 800 metri quadrati, qui a Licciana arriviamo a 1. 200». In cui trovano spazio il club privè più quello che Vincenzo, socio referente, chiama «centro benessere». Null’altro che stanze per massaggi olistici. Il tutto, club e massaggi, esclusivamente riservato ai soci. . «Sarà necessario prendere la tessera – premette – Una volta tesserati l’ingresso al Club sarà gratuito, senza obbligo di consumazione». Per chi si facesse venire legittimi dubbi il termine “consumazione” in questo caso è riferito al cibo ma il socio referente ci tiene a precisare che «niente è scontato». Recita la presentazione sul sito internet: “Locale che unisce eleganza e raffinatezza alla libertà e alla trasgressione. Un ambiente curato nei minimi particolari, moderno e allo stesso tempo accattivante, dove coppie e singoli possono passare serate in allegria. Dove tutto può succedere ma niente sarà mai scontato».



Resta il fatto che a Licciana Nardi, comune italiano di poco meno di 5mila abitanti nel cuore della Lunigiana, sulla via – come ci ricorda Wikipedia – del Volto Santo, ospiterà uno dei più grandi club privè del centro e nord Italia. Secondo i soci, il più grande. «Le licenze erano ancora attive. Abbiamo chiesto i necessari permessi e siamo pronti ad aprire».



«Guardi che – premette il socio referente (che ci chiede di non pubblicare il nome per intero) io gestisco da 21 anni un privè a Firenze, e non ho mai preso una multa. So che a Licciana e dintorni lo scorso anno sono stati chiusi due night dopo controlli delle forze dell’ordine. A me non è mai successo».Ci saranno assunzioni? Il socio-imprenditore non glissa sulla risposta: «No, non assumeremo nessuno, tantomeno ragazze straniere. Il servizio bar e l’animazione per eventuali serate a tema saranno in carico ai soci. Non voglio pensare che un barista si senta in imbarazzo se vede due donne che si baciano». Perché niente è scontato, ma pur sempre un club privè rimane. La scelta di Licciana è così spiegata: «Ci pensavo da tempo, mancava un locale del genere tra il centro e il nord-ovest. Una location così copre la Toscana, volendo l’Emilia, e la Liguria. I proprietari hanno chiuso il Kalika e noi abbiamo rilevato le licenze. Credo che i tempi siano maturi, tanti tabù sono caduti».E al Comune cosa avete detto? «Abbiamo incontrato la sindaca facente funzione), ricordandole l’articolo 18 della Costituzione: “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale...” Una volta presa la tessera – continua – la coppia entra gratis. Alla fine, se vogliono, possono dare un contributo volontario».Coppia? «Preferibilmente coppie, o single, ma chiederemo a tutti i documenti. Entra solo gente italiana, o con documenti italiani». Frase, se vogliamo, un po’ inquietante. Poi precisa: «Non voglio guai con giovanotti che raccattano una straniera per strada pensando di portarla qui».Detto questo, il nuovo Kalika apre le porte «a chi ama trasgredire. Cercheremo stimoli insieme». Anche lei? «Io sono sposato da 36 anni. All’inizio facevo l’amore con mia moglie tre volte al giorno». Il proseguio del discorso sembra tratto da una puntata della Zanzara (la popolare trasmissione condotta da Giuseppe Cruciani su Radio 24). Il racconto di una passione tenuta viva grazie a giochi erotici condivisi da entrambi i coniugi. Sicuro che tutta Licciana sia favorevole alla rinascita del Kalika sotto questa veste? «Non infrangiamo la legge. Nel club entreranno solo i soci». Chi vivrà vedrà. –