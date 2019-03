Diagnosticato infarto alla giornata di prevenzione in rosa

MASSA. Una signora di Massa, sessantotto anni è stata salvata ieri mattina dalla cardiologa del Centro Medico Ponticello di Massa, dottoressa Valentina Barletta in occasione de “La prevenzione in…… rosa” la giornata di prevenzione del rischio cardio vascolare, tumore al seno e tiroide che, promossa dal Gruppo di specialisti volontari, si è tenuta nei moderni ambulatori del “Centro Medico Ponticello” di via Ponticello sud 4 nella giornata di sabato 9 marzo. La signora si era recata al Centro per partecipare appunto alla “giornata” e per sottoporsi alle visite gratuite programmate.

Mentre scorreva il tracciato la cardiologa si è accorta che era in corso un infarto. Immediato l’arrivo dell’ambulanza che ha portato in ospedale la signora. Molti gli specialisti presenti all’evento. Dottor Gianni Barattini: visite dermatologiche (controllo Nei); dott.ssa Valentina Barletta: Visite cardiologiche complete (con ecocuore) e Ecg; dottor Lorenzo Bertellotti: Ecodoppler Tsa ed eco al seno; dottor Antonello Giannoni: Visite nutrizionali; dott.ssa Erica Giovannelli: Consulenze riabilitative pavimento pelvico; dottor Paolo Migliorini: Visite ginecologiche; dottor Tito Torri: Ecografia Tiroide, dottor Mario Valli: Visita senologica; tutti hanno refertato casi non gravi come l’infarto ma suscettibili di attenzione. Ancora una volta di più giornate come queste che non vogliono sostituirsi alle varie strutture sanitarie del territorio o ai medici di famiglia sono di forte ausilio per la prevenzione. Da dire che fin dalle 8 davanti all’ingresso del Centro si era assiepata una granfolla di donne: l’evento era solo dedicato a loro in occasione della Giornata internazionale della donna. Un ringraziamento agli specialisti ed alla proprietà è stati rivolto dall’Amministrazione comunale rappresentata dall’assessore Andrea Cella: «La grande folla presente stamani al Ponticello è la chiara dimostrazione di quanto la collettività vuole iniziative come questa che fortunatamente non sono episodiche nel nostro comprensorio». Da parte sua il dermatologo dottor Gianni Barattini ha sottolineato che «una delle carte vincenti della medicina moderna è la prevenzione degli eventi morbosi con conseguente abbattimento a lungo termine dei costi. In questa ottica il servizio medico dermatologico di Ponticello in occasione della “festa della donna” ha offerto la propria opera nella prevenzione del melanoma della cute attraverso un sofisticato apparecchio, un video dermatoscopio di ultima generazione che consente di sezionare, ancor prima del melanoma, quei nei con caratteristiche di atipia destinati, poi, alla rimozione chirurgica e quindi alla prevenzione del melanoma». Un ringraziamento da parte dell’organizzazione «al “Centro Medico Ponticello” che mette a disposizione macchinari di ultima generazione e la bellissima struttura dell’Alta Toscana dedicata alla prevenzione, riabilitazione ed alla tutela della salute di tutta la famiglia». —