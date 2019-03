Grazie a Conad arriva all’Opa un’apparecchiatura innovativa

Massa. L’iniziativa di solidarietà di Conad del Tirreno “Con tutto il cuore”, lanciata lo scorso Natale, grazie alla grandissima adesione dei clienti, ha permesso di raccogliere 285mila euro. La cifra, davvero alta, donata e consegnata ieri mattina all’Opa, consente alla Fondazione Toscana Gabriele Monasterio di acquistare una innovativa e fondamentale apparecchiatura per l’ossigenazione extracorporea del sangue (Ecmo) ed inoltre di realizzare all’interno dell’Ospedale del Cuore, una vera e propria “shock room” dotata di tutte le apparecchiature necessarie per un rapidissimo intervento con impianto di Ecmo per emergenze. La nuova apparecchiatura rappresenta il centro vitale di un servizio capace di assicurare l’efficace trattamento di gravissime insufficienze cardio-respiratorie e a cui concorre anche la Regione con uno stanziamento di fondi. Prenderà così corpo quello che fino a poco tempo fa era solo un sogno: garantire un servizio – oggi non esistente in maniera strutturata – per tutti quei bambini in shock cardiogeno o gravissima insufficienza respiratoria che altrimenti avrebbero poche speranze di sopravvivere. Tutto ciò grazie all’Ecmo Team mobile dell’Ospedale del Cuore di Massa, disponibile 24 ore su 24, che raggiungerà in tempi brevi tutta la Toscana (e in prospettiva anche oltre) il piccolo paziente assicurando in loco questo trattamento salvavita, ancor prima del trasferimento all’Ospedale del Cuore. La consegna della cifra raccolta è stata effettuata ieri mattina nella sala della direzione dello Stabilimento ospedaliero di Massa Ospedale del Cuore alla presenza del direttore generale della Fondazione Monasterio che gestisce l’Ospedale del Cuore di Massa Luciano Ciucci, del direttore amministrativo Marco Torre, del coordinatore sanitario dell’Ospedale e primario di Anestesia e rianimazione Paolo Del Sarto, del presidente di Conad del Tirreno Valter Geri, del socio e consigliere Conad del Tirreno Andrea Musso e di altri soci Conad del territorio. L’iniziativa Con tutto il cuore era stata attivata in tutti i punti vendita di Toscana, La Spezia e provincia, Sardegna e Lazio: con un piccolo contributo di 1,50 euro di cui 0,50 destinati a sostenere progetti solidali per i tre ospedali pediatrici di Lazio, Sardegna e Toscana, era possibile ritirare uno dei dodici peluche Amici di Trudi. «Siamo rimasti da subito colpiti dall’entusiasmo con cui Conad ha sposato il nostro progetto. Un entusiasmo che evidentemente Conad ha saputo trasferire a tutta l’organizzazione e ai clienti, visti i risultati raggiunti», commenta il direttore generale della Fondazione Monasterio Luciano Ciucci. «Ci fa piacere sottolineare che, grazie a quanto ricavato con l’iniziativa di Conad Con tutto il cuore, non solo sarà possibile acquisire l’apparecchiatura per l’Ecmo Team, ma anche realizzare, all’interno dell’Ospedale del Cuore, una vera e propria “shock room” dotata di tutte le apparecchiature necessarie per un rapidissimo intervento con impianto di Ecmo per i pazienti, pediatrici e adulti, che dovessero giungere in Ospedale in condizioni gravissime, o per le emergenze e gli arresti che dovessero verificarsi nella struttura», aggiunge Ciucci. Il direttore generale Luciano Ciucci ha annunciato inoltre la volontà «di realizzare un ulteriore progetto in collaborazione con la Centrale del 118 per i pazienti colpiti da arresto cardiaco, in modo da consentire di giungere nel nostro centro nei tempi più rapidi e nelle migliori condizioni possibili». «È motivo di orgoglio la risposta che hanno dato i nostri clienti in Toscana», annota il presidente di Conad del Tirreno Valter Geri. «Di orgoglio perché indirizzata ad una struttura ospedaliera che è un’eccellenza e perché contribuiremo a far stare meglio tanti bambini aiutando medici e infermieri nel loro delicato lavoro quotidiano».