Torna l'incubo coronavirus: c'è un decesso a Fivizzano

Si tratta della vittima numero 177 in provincia di Massa-Carrara

Massa-Carrara. Torna l'incubo coronavirus sul nostro territorio. Dopo settimane senza lutti, c'è un nuovo decesso per complicazioni dovute al Covid-19 in provincia di Massa-Carrara: si tratta di un uomo di 81 anni residente a Fivizzano. Lo riporta il bollettino ufficiale della Regione Toscana. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, salgono così a 177 le vittime Apuane (tre in ospedali fuori provincia).

In tutta la regione, sono 6 i nuovi casi positivi (nessuno a Massa-Carrara): 3 a Firenze, 2 a Pisa e 1 a Lucca, per un totale di contagiati che arrivano a 10.489. Stabili i guariti, pari a 8.962 (l'85,4% dei casi totali), mentre i ricoverati in posti letto Covid sono 16, e i decessi complessivi dall'inizio della pandemia raggiungono quota 1.135.