Annullata la penalizzazione al Corsagna... che risale la classifica

LUCCA. Adesso il Corsagna può puntare in alto. Da quota 26 la compagine neroverde schizza a quota 34 punti. Il motivo? Presto detto.

La Corte d’Appello Federale ha ribaltato la sentenza del Tribunale Federale territoriale riconsegnando gli 8 punti che invece nel primo grado di giudizio erano stati tolti alla compagine del comune di Borgo a Mozzano. A pagarne le conseguenze è stata la squadra Juniores che si vedrà tolti sei punti in classifica. D’altronde l’origine della penalizzazione inflitta ad inizio stagione dal Tribunale Federale Territoriale era legata all’impiego in più gare di Cala Perez Diosbel pur non essendo il calciatore tesserato per il torneo Juniores della provincia di Lucca.

La sentenza del T.F.T. della Toscana, accogliendo il deferimento, aveva inflitto ai tesserati sanzioni pesanti: Sabatino Lucchesi, in veste di presidente della società, aveva subito un’inibizione di 8 mesi; Andrea Cappelli, inibizione per cinque mesi; Claudio Citti, inibizione per 3 mesi. Otto giornate di squalifica invece per il calciatore Cala Perez Diosbel e infine alla società Asd Corsagna la sanzione pecuniaria dell’ammenda per settecento, oltre la penalizzazione di punti 8, da scontarsi dalla prima squadra nel corso del campionato 2019-20.



Un’ingiustizia per i dirigenti del Corsagna che hanno presentato ricorso e proprio giovedì pomeriggio hanno ottenuto il riconoscimento della loro buona fede. La Corte Federale di Appello ha infatti restituito tutti e otto i punti di penalizzazione accogliendo in pieno il ricorso presentato dai legali del club. Tuttavia, proprio in considerazione del tesseramento del calciatore con la Juniores del Corsagna, la Caf ha inflitto alla squadra giovanile sei punti di penalizzazione.