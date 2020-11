Muore uno dei titolari del bar Pacini, commercio in lutto

LUCCA. Lutto nel mondo del commercio. E' morto a soli 52 anni di età David Cantieri, uno dei titolari del bar Pacini di piazza Napoleone. Cantieri, volto notissimo in città, era malato da tempo. Lascia la moglie Laura.

Cordoglio anche da parte di Confcommercio: "In questo momento di grande dolore, l’associazione ne ricorda il grande impegno non soltanto all’interno della sua attività, ma anche per valorizzare la città attraverso la partecipazione del locale a tante iniziative “collettive”. Un imprenditore attento non solo a se stesso insomma, ma con una visione più ampia e lungimirante. Alla famiglia di Cantieri ed in particolar modo alla moglie Laura vanno le più sentite condoglianze e l’abbraccio affettuoso da parte dell’intera struttura Confcommercio".