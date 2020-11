Il ristorante diviso tra due fasce: la cassa è nella "gialla" e la macchinetta del caffè nell'"arancione"

Succede a San Pellegrino in Alpe, dove un locale è praticamente spartito in due regioni: Emilia Romagna e Toscana. Come comportarsi?

LUCCA. Una famiglia vive sotto lo stesso tetto, ha un'attività economica secolare e da oggi deve affrontare una nuova problematica: siamo in zona gialla o in zona arancione? Benvenuti a San Pellegrino in Alpe, un "vulnus" geografico tra Emilia e Toscana in cui parte del paese è exclave della provincia di Modena in territorio lucchese. Una storia che nasce intorno all'anno 1100: toscani ed emiliani si contendevano le spoglie di San Pellegrino, che riposano all’altezza dell’altare del santuario a lui dedicato. Per risolvere la bagarre, il feretro fu posto sopra un carro condotto da due tori, uno lucchese e uno emiliano, i quali furono lasciati andare e si fermarono dove oggi si trova la chiesa. Essendo dentro il territorio toscano agli emiliani furono concessi, oltre a metà chiesa, un totale di sei ettari, dove oggi vivono undici cittadini e si trova anche parte dell'albergo ristorante "Da Pacetto", la cui licenza è stipulata con il Comune di Frassinoro, che si divide questo spicchio di Appennino con Castiglione di Garfagnana.

Il risultato è che il locale è spartito su due regioni: la cassa è su Frassinoro, la macchinetta del caffè su Castiglione. Da qui il dubbio: stare aperti come nel modenese oppure chiudere come in Toscana per effetto delle restrizioni Covid? «Tecnicamente siamo "gialli" in virtù della licenza su Frassinoro - risponde Vanessa Verucchi, che gestisce "Da Pacetto" con il marito Paolo Marchi Lunardi - però è anche vero che siamo circondati da Lucca. Per oggi (mercoledì 11) abbiamo deciso di restare aperti per le persone di passaggio».

Una situazione per certi versi vissuta già durante il lockdown. L'8 marzo scorso si invertirono le parti: provincia di Modena in zona rossa e Lucchesia no. I primi cittadini Oreste Capelli di Frassinoro e Daniele Gaspari di Castiglione firmarono un'ordinanza che permettesse ai residenti dei due comuni di poter valicare i confini: i cittadini emiliani poterono dunque attraversare il chilometro toscano tra il Passo Radici e San Pellegrino, che tra l'altro è la località più alta di tutto l'Appennino Tosco Emiliano. Paolo e i figli sono residenti a Frassinoro, i bimbi vanno a scuola in territorio modenese mentre la moglie è segnata all'anagrafe di Castiglione, quindi vota un sindaco e un presidente di Regione diverso dal coniuge. «Ho ricevuto tante chiamate ieri - prosegue Verucchi - modenesi e reggiani particolarmente devoti al Santo e alla località sanno di questa situazione di exclave, ma per molti magari attraverseranno i confini e nemmeno se ne renderanno conto. Noi al 90% lavoriamo a pranzo perché chi viene qui dall'Emilia, da Livorno eccetera lo fa di giorno e ci mette almeno due ore. Se ci permetteranno di stare aperti soltanto fino alle 18, ci colpirà relativamente. Ma temo si ripiomberà nella calma».

Quindi, nessuno scampo alla sera nemmeno con l'asporto? «Effettivamente non è la soluzione che fa per noi - conclude la signora Verucchi - però va detto che qualche richiesta, in questo periodo, ci è pervenuta». Ora c'è la questione del santo da risolvere: i fedeli emiliani potranno andare a venerare Pellegrino, figlio di un re di Scozia, arrivato fino a qua riuscendo, si narra, a sconfiggere il diavolo? Ai due sindaci l'ardua sentenza.