Due docenti positivi, 7 classi in quarantena

Lucca



Il problema non è la salita ma l’atterraggio. Parafrasando a l’incipit di un vecchio film, si potrebbe dire che le conseguenze di questa impennata dei contagi registrata negli ultimi giorni si vedrà tra due-settimane. Quello sarà l’atterraggio, e non sarà affatto morbido in termini di ricoveri e probabilmente di decessi. La provincia di Lucca ha un nuovo picco di contagi: dopo i 181 casi registrati venerdì, sabato si è toccata quota 190 e per di più dal computo del bollettino dell’Asl sono esclusi i 29 positivi del focolaio scoperto alla rsa Pierotti di Coreglia (verranno contabilizzati oggi).

Sono numeri che appaiono al di là di ogni proficua attività di tracciamento. Almeno con le attuali forze in campo. Anche il mondo della scuola, che finora era parso al riparo da situazioni critiche, negli ultimi giorni sta registrando una pletora di classi messe in quarantena. All’istituto superiore di Castelnuovo sono ben sette: «Abbiamo avuto due docenti positivi – spiega il dirigente– Si sono contagiati a casa e quando è emersa la loro positività l’Asl ha deciso di mettere in quarantena i ragazzi delle classi in cui avevano fatto lezione. In totale sono 7.

Ma è solo una misura precauzionale: non c’è nessun caso tra gli studenti». Almeno non a Castelnuovo, perché nei giorni scorsi un focolaio di 12 positivi è emerso in una classe superiore dell’istituto tecnico di Borgo a Mozzano. Altra positività anche al Busdraghi (classe diversa dalle precedenti) mentre è atteso per oggi il tampone dello studente che finora era stato escluso dal tracciamento pur frequentando una classe con 13 positivi.



Ecco la distribuzione dei 190 casi emersi ieri: 82 nella Pina di Lucca (Capannori 20, Lucca 55, Montecarlo 2, Porcari 2); 40 in Valle del Serchio (Bagni di Lucca 3, Barga 10, Camporgiano 4, Castelnuovo Garfagnana 5, Coreglia Antelminelli 5, Fabbriche di Vergemoli 2, Gallicano 4, Piazza al Serchio 2, San Romano in Garfagnana 3; Villa Collemandina 2); 68 casi in Versilia (Camaiore 12, Forte dei Marmi 3, Massarosa 9, Pietrasanta 12, Seravezza 9, Viareggio 23). La percentuale dei positivi sui tamponi effettauti a livello regionale è del 17,2% (stabile).



In tutta l’Asl nord ovest i guariti hanno raggiunto quota 4.487 (+91 rispetto a ieri). Anche i ricoveri hanno fatto un ulteriore balzo in avanti: in tutti gli ospedali dell’Asl nord ovest sono in totale 170 (+22 rispetto a ieri) di cui 24 in Terapia intensiva (+7). All’ospedale di Lucca 47 i ricoverati, di cui 35 dell’ambito territoriale di Lucca, 6 dell’ambito di Livorno, 5 dell’ambito di Massa Carrara ed 1 dell’ambito di Pisa.

In più ci sono 16 pazienti positivi ma in fase di guarigione che stanno trascorrendo un periodo nel reparto Covid delle Cure intermedie a Campo di Marte in vista del ritorno a casa: non sono conteggiati nel bollettino perché già dimessi dal San Luca. All’ospedale Versilia, invece, i pazienti Covid ricoverati Cosono 19. Dal monitoraggio giornaliero, infine, su tutto il territorio dell’Asl nord ovest, ad oggi (24 ottobre) sono 7573 (+36 rispetto a ieri) le persone isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate. —