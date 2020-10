Covid a scuola: positivi al Majorana, a Montecarlo e a Piano di Coreglia

LUCCA



Scuole e anche campi di calcio: la ripartenza di queste attività, seppur osservando tutte le misure di prudenza, si sta accompagnando da una sorta di diffusione “mirata” del virus covid tra gli studenti e anche nel mondo del pallone. È quanto emerge dagli ultimi dati sulla diffusione della pandemia.



Intanto, guardando al dato generale, in Toscana il dato del primo pomeriggio di ieri parlava di 120 nuovi positivi nelle ultime 24 ore rispetto alla giornata precedente, ma anche di 86 guarigioni e, soprattutto, dell’assenza di decessi. Le situazioni peggiori, su base provinciale, sono state quelle di Firenze (36 casi in più) e di Pisa (32 in più). A Lucca sono stati invece 9 i nuovi casi: uno in Versilia (a Massarosa), uno nella Valle del Serchio (a Barga) e 7 nella Piana (3 ad Altopascio e 4 a Lucca). Per quanto riguarda invece i ricoveri per Covid all’ospedale San Luca sono nove i pazienti ricoverati: 4 dell’ambito territoriale di Lucca, altrettanti dell’ambito di Massa e un residente fuori Asl.Ma si tratta di un quadro in continua evoluzione, con le segnalazioni di nuovi casi, in particolare dai sindaci che su questo fronte sono costantemente aggiornati. Così, da una comunicazione del sindacoemerge la presenza di un ulteriore caso (una donna di 49 anni, già in isolamento domiciliare) a Capannori. E poi ci sono gli aggiornamenti relativi alle scuole. E anche su questo fronte spuntano nuove localizzazioni, non necessariamente collegate ai precedenti elenchi. Gli ultimi casi di positività al Covid accertati nelle scuole al 30 settembre, e comunicati dall’Asl Toscana Nord Ovest alle 18 di ieri, comprendono casi di positività (“casi” al plurale, ma non viene specificato quanti) all’istituto superiore “Majorana” di Capannori (e, trattandosi di un istituto superiore, i positivi non sono necessariamente capannoresi), all’istituto comprensivo di Montecarlo e all’istituto comprensivo di Coreglia. «Sono in corso – si legge sulla nota dell’Asl – le rispettive indagini epidemiologiche per definire i contatti e le conseguenti misure di quarantena».I casi di Montecarlo e Coreglia erano stati nel frattempo già comunicati dai rispettivi sindaci. «A Montecarlo è stato registrato il primo caso di positività al Covid 19 nel comprensivo scolastico – ha scritto il primo cittadino– si tratta di uno studente delle scuole medie. Tutti gli studenti della classe coinvolta sono in quarantena insieme agli insegnanti che hanno avuto contatto con lo studente risultato positivo. Tutti i soggetti interessati dovranno sottoporsi nei prossimi giorni a tampone. La situazione è stata tracciata dalle autorità sanitarie informando il dirigente Scolastico e indicando le misure da porre in atto in base ai protocolli. Lo studente risultato positivo non è residente nel Comune di Montecarlo». «Bambino positivo al covid 19 nella scuola elementare di Piano di Coreglia – si legge invece sulla nota del sindaco– l’Asl, sentito l’istituto comprensivo, ha provveduto a mettere in quarantena i compagni di classe (una ventina), gli insegnanti e tutti coloro che hanno avuto un contatto diretto con il bimbo».Sul coronavirus è intervenuto anche il sindaco, da Barga, dove con il caso di ieri sale a 11 il numero di contagiati barghigiani nel mese di settembre, per rinnovare l’invito alla pridenza per «evitare che la situazione torni a essere tale da richiedere misure ancora più drastiche».E poi c’è il calcio. È emersa infatti la notizia di un calciatore del Castelnuovo trovato positivo al covid. Attualmente la situazione è in evoluzione, con la prevedibile quarantena e con la gara di ritorno di Coppa Toscana con il River Pieve che, a questo punto, è a serio rischio rinvio. Ma le misure potrebbero interessare anche la formazione del Lammari, visto che la squadra sabato scorso aveva affrontato in amichevole proprio il Castelnuovo. —