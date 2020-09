L’assessora Mercanti parte per la Regione: «In Comune non lascio patate bollenti»

LUCCA. La certezza sul suo ingresso in consiglio regionale è arrivata al risveglio, ieri mattina, dopo una nottata in cui l’esito delle urne teneva sull’altalena il suo futuro. E poi il risultato definitivo: con 7.749 preferenze ottenute nel collegio provinciale, Valentina Mercanti, 38 anni, dal 2017 assessora alle attività produttive del Comune di Lucca, fa ingresso nel parlamentino toscano. Seppure a Lucca città non sia stata la più votata: ha superato Mario Puppa (il più votato a livello di collegio) di un voto, lei 2.005, lui 2.004, ma a raccogliere la maggior parte di consensi nel Pd è stata la capolista, Francesca Fazzi (2.269 preferenze). Per Valentina Mercanti la vita cambierà sensibilmente: decadrà dal suo incarico di amministratrice comunale per l’elezione in Regione, il suo ruolo sarà diverso, sia dal punto di vista operativo che politico. Nodi da sciogliere ce ne saranno tanti e subito, come le tensioni nate in seno al Pd, il suo partito, proprio in occasione delle candidature per le regionali. E non certo secondo il fatto che a livello provinciale a Lucca la candidata alla presidenza del centrodestra Susanna Ceccardi ha superato il candidato del centrosinistra Eugenio Giani, nuovo Governatore.



Valentina Mercanti, partiamo dai problemi. Il centrosinistra, a livello provinciale, ha perso le regionali. Come bisogna intervenire?



«Nel Pd dobbiamo lavorare per essere più uniti, litigare meno sui giornali e di più nelle sedi preposte. La Regione Toscana ha lavorato tanto e bene, il nostro territorio è una realtà importante: dobbiamo cominciare a parlare anche con le persone per spiegare i risultati conseguiti. Dispiace che non ci sia consapevolezza del lavoro fatto».«Una riflessione andrà fatta anche con i sindaci del Pd, e con la riflessione anche un invito all’unità e a organizzare qualche gazebo in più. Appena sarò in Regione, comunque, chiamerò tutti i sindaci, anche quelli di centrodestra per ascoltare da tutti le priorità del territorio».«Stamani (ieri mattina,) alle 8,30. Sono felicissima, è andato tutto oltre le aspettative. Quando mi sono candidata, era l’unica donna a Lucca ed ero tranquilla. Poi quando siamo state in due mi sono detta “o bene bene o sarà un flop”. È andata benissimo in Mediavalle e Garfagnana, ho avuto tante preferenze che non erano scontate. A Lucca i voti hanno retto e non era scontato, così nella Piana e in Versilia».«Mi considero tra quei giovani che hanno avuto un’opportunità. Mi sono iscritta al Pd nel 2008 a un banchino incontrato a una manifestazione. Presi la tessera perché mi piaceva come politico Walter Veltroni. Mi sono candidata in consiglio comunale nel 2012, ho fatto cinque anni come consigliera comunale. Una bella palestra sono state le esperienze nella segreteria del senatore Andrea Marcucci e come assistente parlamentare di Simona Bonafè. Poi nel 2017, da consigliera rieletta a pieni voti ho potuto fare un’esperienza in giunta come assessore alle attività produttive. Averla svolta in questo momento mi riempie d’orgoglio».«Credo di lasciare un settore pulito. La riorganizzazione dell’ufficio è fatta. Ringrazio il mio ufficio che mi ha consentito di lavorare bene, anche se li ho stressati tutti, abbiamo fatto migliaia di delibere! L’importante è dialogare con le categorie economiche, ascoltare il più possibile le imprese, adesso sono quelle che hanno più bisogno. L’attenzione non deve mancare. E comunque non lascio patate bollenti».«Oggi (ieri,) sono a casa, pranzerò a casa e questo è già un bel regalo. Andrò a cena con mio marito e poi farò un brindisi con tutti quelli che mi hanno aiutato. Non è la vittoria mia, ma di un bel gruppo di tanti giovani di cui sono orgogliosa».