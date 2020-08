Movida a Lucca, in 334 in due giorni fanno il sierologico: «Nove i test dubbi»

LUCCA. La risposta a chi li chiama “irresponsabili” è in quella fila ordinata nel cuore della movida di Lucca. Sabato sera 154 persone, molte ragazze e ragazzi under 35, si sono sottoposi al test sierologico partecipando alla campagna “Movida Si... Cura” promossa dalla Regione Toscana con le Protezioni civili dei principali Comuni e a Lucca anche con la collaborazione della Croce Verde, della Croce Rossa e della Misericordia di Lucca. Lo screening, che ha riguardato soprattutto giovanissimi, era cominciato già venerdì sera con 180 test eseguiti, sempre a partire dalle ore 22 e fino alle 2 di notte. Lo stand, in cui era possibile effettuare il sierologico gratuitamente, è stato allestito vicino alla salita del Caffè delle Mura.



E nella notte tra sabato e domenica - secondo appuntamento della campagna - c’è stato un momento in cui la fila dei ragazzi che volevano sottoporsi al test arrivava fino a corso Garibaldi. Un’adesione massiccia dunque (e forse inaspettata?) che ha permesso di individuare «nove persone – su un totale di 334 in due giorni» – come riportato dall’assessore Francesco Raspini su Facebook - che hanno avuto un risultato dubbio e che ora saranno sottoposte al tampone per capire se l’infezione sia ancora in corso oppure no. Nell’attesa del tampone, i nove dovranno comunque rimanere in isolamento.

«In entrambe le serate – ha commentato l’assessore – una fila costante ma sempre ordinata ha dimostrato che, almeno a Lucca, la voglia di divertirsi fa il paio con un grande senso di responsabilità verso se stessi e verso gli altri. L’approccio giusto per affrontare i mesi che abbiamo di fronte, soprattutto con la riapertura delle scuole e vincere tutti insieme questa battaglia decisiva». Una volta effettuato il test è stato possibile avere il risultato in pochi minuti. Adesso si attende il responso dei tamponi e in caso venisse accertata una qualche positività, come da prassi, si procederà con il tracciamento dei contatti. —