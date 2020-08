È caccia a infermieri e oss per la residenza Belvedere

BARGA. Lavoro, caccia a infermieri e operatori sanitari. Stavolta a fare un annuncio per la ricerca di personale è il gruppo Sereni orizzonti, azienda che in varie parti di Italia si occupa di costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali per anziani non autosufficienti. Sul nostro territorio Sereni Orizzonti gestisce la rsa Belvedere di Barga ma in Toscana ha altre dieci strutture (a Prato, Livorno, Firenze, Arezzo, Massa Carrara, Pistoia). «AAA cercansi con urgenza in tutta Italia almeno un centinaio di infermieri e operatori sociosanitari da impiegare nelle strutture del gruppo – si legge nella nota – I contratti proposti sono di lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato oppure in rapporto di libera professione». «Da ormai molto tempo Covid free, le rsa del gruppo si sono aperte dopo diversi mesi a nuovi ingressi e la rinnovata, forte richiesta sul territorio dei nostri servizi sta determinando un significativo aumento dell’offerta di lavoro», spiega Vittorio Pezzuto, responsabile delle relazioni esterne. Le posizioni aperte in provincia di Lucca riguardano la Residenza protetta “Belvedere” gestita a Barga. I curricula professionali dei candidati possono essere inviati a risorseumane@sereniorizzonti.it.



La ricerca di personale qualificato, oss ma soprattutto infermieri, non riguarda solo la Balvedere di Barga. Come spiegato sulle pagine del Tirreno lo scorso 8 luglio in molte rsa, ma anche nei laboratori e nelle associazioni del territorio lucchese la ricerca di infermieri e oss è partita da tempo. A innescarla sono stati due fattori, tra loro legati: sono stati la pandemia e le assunzioni nella sanità pubblica. Durante l’emergenza Covid, le Asl hanno fatto assunzioni in massa: solo nella Nord ovest dal 15 marzo sono state assunte 915 persone (190 tra Piana e Valle). In questa messe di nuovi contratti, quelli riservati agli infermieri rappresentano la voce più voluminosa: ben 511. Sono stati presi dall’ultima graduatoria del concorso Estar valido per tutta la Toscana. Vi compaiono 3.761 nomi ma a quanto riportato da una nota dell’Opi sarebbe già quasi esaurita, visto che tra rinunce e scelte diverse, l’Asl nord ovest è già arrivata alla posizione 3.142 per trovare i suoi infermieri. Molti di quelli in graduatoria, in attesa della chiamata da parte del pubblico, lavoravano nelle rsa e nei laboratori del territorio. E quando l’azienda sanitaria ha chiamato, non c’è stata storia e queste strutture si sono trovate in difficoltà nel reperire sostituti. Del resto un’assunzione all’Asl fa gola sia per il tipo di lavoro sia per le condizioni contrattuali: posto fisso e retribuzioni più alte di quelle che possono offrire cooperative o laboratori privati. Da qui l’esodo verso le aziende sanitarie. Oltre alla Belvedere, tra le rsa in cerca di personale c’erano la cooperativa Progess per la rsa Roberto Nobili di Magliano e le rsa di Monte San Quirico e la Pia Casa a Lucca. —