Covid, colpita una donna rientrata dalle Marche

LUCCA. Covid, altri due positivi nelle ultime ventiquattrore: un nuovo caso a Lucca e uno in Valle del Serchio, dove il virus era assente ormai da settimane. Ma andiamo con ordine.



Il bollettino della Regione ieri conteggiava tre nuovi casi in provincia di Lucca ma in realtà sono solo due. Purtroppo c’è sempre un po’ di sfasamento tra le comunicazioni di Firenze e le rilevazioni della Asl. Uno dei positivi, infatti, è il titolare del locale della periferia in cui lavora il 39enne cameriere la cui moglie era rientrata dall’Albania dando il via al focolaio. Ne avevamo dato notizia già nell’edizione del Tirreno di ieri. I nuovi contagi, dunque, sono due e riguardano Lucca e la Valle. Nel capoluogo è risultata positiva al tampone una signora di mezza età che abita nella periferia di Lucca. È rientrata da una vacanza nelle Marche e una volta a casa ha accusato un po’ di malessere. A quel punto è stata sottoposta al tampone che ne ha rilevato la positività al Covid. Al momento è in quarantena nella propria abitazione, in buone condizioni di salute. Sono in corso accertamenti sulle persone con cui è entrata in contatto, ma la situazione è circoscritta.



L’altro caso si è verificato nel comune di Coreglia Antelminelli. Positivo al Covid un trentenne rumeno reduce da un viaggio nel suo Paese d’origine. L’uomo abita in una frazione del Comune della Valle e una volta rientrato si a casa si è messo in autoisolamento come previsto dalle normative. Ha iniziato ad accusare problemi di olfatto e a quel punto ha chiamato il medico che gli ha suggerito di sottoporsi al tampone. L’esito positivo ha fatto scattare il protocollo: i medici della Prevenzione hanno sottoposto all’esame molecolare la madre (risultata negativa) e la fidanzata (atteso per oggi l’esito del tampone). L’uomo è ora in isolamento nella sua abitazione, in buone condizioni di salute.Continua ad aumentare, dunque, il numero dei contagiati (già 16) in quelli che sembrano essere i prodromi di una seconda ondata del virus. La situazione è comunque sotto controllo: i gruppi di sorveglianza creati dall’Asl nella Piana e nella Valle si stanno facendo carico di circoscrivere quanto prima i nuovi focolai e al momento ci sono riusciti in maniera efficace. A parte la trasmissione tra familiari, il resto sono “contagi di ritorno”, col virus portato sul territorio da persone che hanno visitato Paesi esteri (Romania e Albania) o zone dell’Italia in cui la sua circolazione è maggiore (Marche e l’isola di Capri). L’altro elemento incoraggiante riguarda il quadro clinico dei nuovi contagiati: sono in buone condizioni, in quarantena a casa o in albergo sanitario. Nessuno ha avuto bisogno dell’ospedale. —