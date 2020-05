Vagli, sequestrati 337.000 euro a Puglia. E spuntano le valigette piene di soldi

VAGLI. Il mio West. Il film girato a Campocatino frazione di Vagli nel 1998 da Sandro Veronesi, con Leonardo Pieraccioni e David Bowie, incarna l’atmosfera che si respira in questi giorni in quel piccolo comune di mille abitanti guidato per un ventennio da un personaggio finito più volte nelle maglie della giustizia per reati della pubblica amministrazione e, sinora, uscito sempre assolto. Stavolta però il duello tra Mario Puglia, ex sindaco e dominus assoluto dell’inchiesta e del paese, e la procura della Repubblica, rappresentata dal sostituto Salvatore Giannino, assume contorni letterari simili a quelli del celebre duello tra Jack e Johnny nella pellicola cinematografica. Perché il castello accusatorio è ricco di indizi documentali che portano la magistratura ad indagare 27 persone unite dallo stesso vincolo associativo. E i reati contestati a vario titolo dal pm sono gravissimi: falso ideologico, abuso d’ufficio, corruzione, truffa, turbativa d’asta, riciclaggio, corruzione. Per l’accusa un vero e proprio sistema di illiceità all’interno del sistema amministrativo. Con Puglia e i suoi familiari al vertice della piramide, i suoi sodali politici della giunta e alcuni funzionari e impiegati pubblici pronti a recepire la volontà del leader indiscusso e un paio di imprenditori amici, che in base ad uno schema consolidato, eseguono lavori di somma urgenza in realtà inesistenti ottenendo compensi indebiti a svantaggio dei concorrenti. I riflettori sono puntati su frane, cave e parco divertimenti.



GLI ACCERTAMENTI





Gli accertamenti eseguiti dalla tributaria della Guardia di Finanza sui conti correnti intestati all’ex plenipotenziario di Vagli, e in particolare su quelli accesi alla Banca del Monte di Lucca filiale di Castelnuovo e alla BPM filiale di Vagli di Sotto, hanno consentito agli inquirenti di constatare versamenti in denaro per 337mila euro dal primo gennaio 2013 al 19 gennaio 2019. Somma, stando all’accusa, sproporzionata e ingiustificabile in considerazione delle entrate di Puglia: emolumenti derivanti da pensione (2.100 euro mensili e un’inchiesta in corso che deve accertare se sono stati ottenuti indebitamente attraverso una truffa ai danni dello Stato con false attestazioni e certificati medici) e da compenso di amministratore (750 euro). In questa storia, ancora tutta da scrivere, c’è una testimone (Barbara Massaini) che alla Gdf sostiene di aver visto, all’interno di una lavanderia a gettoni in quel momento deserta, Mario Puglia in compagnia di amici mentre riceveva una valigetta da un soggetto attivo all’estrazione del marmo. E anche l’imprenditore Franco Brizzi, indagato in un altro procedimento penale, interrogato in passato dal pm avrebbe sostenuto di «essere stato costretto per anni a pagare mazzette in favore di Mario Puglia» per poter continuare a lavorare e ottenere le concessioni sulla cava.La procura, attraverso le forze dell’ordine, ha sequestrato i cellulari di Puglia, Pellinacci, Franchi e degli imprenditori coinvolte per acquisire messaggi, chat, foto, filmati, audio, conversazioni in ogni forma, navigazioni web, social, posizioni gps e account vari. Sotto sequestro anche i conti correnti e molta documentazione rinvenuta in uffici pubblici e privati, abitazioni, resede. Dai contratti alle fatture, dagli scritti relativi a pagamenti, incassi e ordinativi, dalle procedure di evidenza pubblica ai trasporti di merce, dagli appunti alle comunicazioni relativi ai fatti contestati. Denaro contante e preziosi non sono stati rinvenuti. Sequestrata all’imprenditore Tiziano Pandolfo una Lamborghini da 300mila euro.