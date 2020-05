Covid, in attesa del tampone 600 lucchesi costretti a “giocarsi” le ferie in isolamento

LUCCA. Isolamento obbligatorio, ma senza certificato: lavoratori costretti a spendere ferie e permessi in attesa del responso al tampone. È una situazione paradossale quella che si trovano a vivere i cittadini che, secondo le ordinanze della Regione Toscana, possono accedere ai test sierologici gratuiti.



A Lucca vengono effettuati da quattro laboratori: Lamm, LanSanvito, Ecol Studio e Check up. Come noto, qualora il risultato del test sia positivo o incerto, il soggetto deve sottoporsi al tampone, l'unico strumento diagnostico in grado di certificare con affidabilità la presenza del Covid. I positivi non sono pochi stando a quanto trapela dai laboratori: «Siamo intorno al 10% del totale - spiega Stefano Santi, titolare di Check up nonché esponente di Assosanità Toscana Confesercenti - Sui 1.500 test effettuati sono circa 150 le persone inviate al tampone».



In quattro ore il laboratorio comunica l'esito del test al soggetto: se positivo deve prenotare il drive through, il tampone in auto che sul nostro territorio si effettua a Campo di Marte o a Fornaci di Barga. La Regione ha predisposto dei protocolli per far sì che questa seconda verifica venga effettuata in tempi rapidi (1-2 giorni): a volte viene rispettata, altre meno. Il problema maggiore, però, riguarda l'analisi del tampone: i tempi di risposta sono di una settimana, 10 giorni o anche più. Motivo? Mancano i reagenti. Lo sa bene una trentenne della Piana che a 15 giorni dalla positività al test del sangue è ancora in attesa del risultato del tampone: «Ho fatto il sierologico il 30 aprile e ho subito avuto il risultato: debolmente positivo. Mi sono dovuta mettere in isolamento e ho prenotato il tampone che è stato effettuato una settimana dopo, il 7 maggio. Ad oggi non ho ancora avuto i risultati».Durante questa attesa il lavoratore è obbligato a mettersi in isolamento: ovvero deve chiudersi in casa, non avere contatti e soprattutto non andare al lavoro, ma senza che il medico gli possa fare un certificato di malattia. E qui sorge il guaio: l’unica soluzione è usare ferie e permessi (ammesso di averli), altrimenti l’assenza è formalmente ingiustificata. Il problema riguarda centinaia di lucchesi (ma non la signorina citata sopra, in malattia per altre patologie). I test arrivati sul territorio sono oltre 6.000: considerando che il 10% viene mandato a fare il tampone, si parla di 600 persone. «Il lavoratore finché non ha la diagnosi certificata del Covid 19 si trova in un limbo», confermava qualche giorno fa il professor, giuslavorista e ordinario di diritto del lavoro all'Università di Pisa. «C’è un vuoto normativo che nessuno ha ancora colmato – spiega il dottor, presidente dell’Ordine dei medici – Il certificato lo possiamo fare solo per attestare una malattia in atto, ma senza tampone non ce n’è prova». —