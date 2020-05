Valesca, imprenditrice e inventrice: chi era la donna morta sotto il trattorino

CAPANNORI. Una tragedia incredibile, che ha choccato un’intera comunità. Una tranquilla serata di primavera inoltrata, durante la quale Valesca Pieretti, 66anni di Capannori, aveva pensato di effettuare alcuni lavori all’interno di un campo di proprietà, vicino alla propria abitazione in via delle Vitialle a Lappato. Ma il rovesciamento del trattorino tosaerba che stava manovrando le è stato fatale: troppo gravi le ferite riportate, inutile l’intervento dei sanitari.



L’incidente è avvenuto intorno alle 20.30 di sabato 9 maggio. Ad accorgersi di quanto era avvenuto sono stati i familiari di Valesca, che viveva nella casa di Lappato insieme al marito Giovanni Malanca e ai due figli Gerardo e Federico.



Secondo una primissima ricostruzione, pare che la signora stesse guidando il trattorino in una zona piuttosto scoscesa, quando ha perso il controllo del mezzo: da capire se questo sia avvenuto a causa proprio della conformazione del terreno oppure per una manovra errata della donna.In ogni caso nel ribaltarsi il trattorino ha provocato varie ferite alla signora, tra le quali una particolarmente grave alla testa.La centrale operativa del 118 Alta Toscana ha inviato sul posto l’automedica da Lucca e un’ambulanza della Misericordia di Pescia. Avvisati anche i Vigili del fuoco, ma non c’è stato bisogno del loro intervento per estrarre la donna da sotto il trattorino.Le condizioni di Pieretti sono subito apparse gravissime: la donna era priva di conoscenza e i sanitari hanno iniziato le manovre di rianimazione, chiedendo anche l’intervento dell’elisoccorso Pegaso. Purtroppo tutto è stato inutile: troppo gravi le lesioni causate dal mezzo per riuscire a salvare la signora.Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Capannori, che si sono occupati dei rilievi per una prima ricostruzione di quanto accaduto.Il racconto di quanto accaduto nel podere di via delle Vitialle si è rapidamente sparso nella zona, dove la famiglia di Valesca Pieretti è conosciuta, in particolare per l’attività imprenditoriale del marito Giovanni.Quest’ultimo, infatti, ha a lungo lavorato all’interno del settore dei fustellifici, cioè delle aziende che realizzano le componenti che, una volta assemblate, vanno a realizzare imballaggi, in questo caso di cartone.Anche Valesca aveva collaborato all’attività del marito. E proprio a loro due è intestato un brevetto depositato nel 1992, per un oggetto che tutti abbiamo utilizzato più volte nelle nostre vite: si tratta delle scatole di cartone modello McDonald’s, quelle costituite da un fondo e un coperchio che si chiudono semplicemente con un “gioco a incastro” delle alette, anch’esse di cartone. —