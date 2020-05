Il museo Lu.C.C.A. c’è. Il direttore Vanni: «Pronti per riaprire»

LUCCA. «Prima apriamo, prima respiriamo», dice Maurizio Vanni, museologo e direttore del museo di arte contemporanea Lu.C.C.A. in via della Fratta. In vista del 18 maggio, la data che circola per la riapertura dei musei in Italia, il Lu.C.C.A. è pronto per riaprire e per ripartire, puntando sulla mostra che era in corso al momento della chiusura per pandemia.



«Abbiamo chiesto e ottenuto dai prestatori della mostra “Storie del Novecento in Toscana ” di prolungarla per tutta l’estate. Sono stati d’accordo e ne siamo felicissimi - dichiara il direttore Vanni -. L’arte in Toscana nel Novecento (opere di Soffici, Viani, Rosai, Maccari, Marcucci, Venturi, ndr) è una mostra perfetta, ad hoc per il periodo che abbiamo davanti. Comprende tutte opere d’arte che si trovavano in abitazioni private: poterle ammirare è un’occasione unica».



Anche se, sottolinea sempre Maurizio Vanni, chiamato a far parte del team di studiosi e consulenti messo insieme dalla Direzione generale dei musei che fa capo al ministero dei Beni culturali - allo stato attuale sul 18 maggio come data di riapertura non c’è ufficialità.«Il 18 è una data che esiste - è più chiaro infatti il direttore del Lu.C.C.A. - ma che al momento non è sostenuta da alcuna prassi, ovvero tutte le regole su distanze, mascherine e altro. Dovrà uscire un preciso decreto governativo, che poi dovrà però avere bisogno del vaglio della Regione per entrare in vigore -. Ad ogni modo noi siamo pronti, tanto più che a livello di governance il museo chiuso costa come quando è aperto, per il canone di affitto e i costi relativi al personale, che abbiamo accompagnato anche in questi ultimi mesi. Ci inventeremo cose, alla riapertura, come sempre. E fortunatamente, per come siamo già equipaggiati, non avremo bisogno di grossi interventi».Il Lu.C.C.A. infatti ha già sia un impianto videosorveglianza interna che di localizzazione indoor: significa che è dotato di un sistema in grado di monitorare l’avvicinamento delle persone le une alle altre, dispositivo che sarà molto importante ai fini del mantenimento della distanza di sicurezza.In base alle sue dimensioni, il museo di arte contemporanea in via della Fratta, in base alle regole sul distanziamento in vigore, potrà far entrare da sei a otto visitatori in contemporanea, uno per sala. Il direttore si augura che il decreto non imponga la presenza di un sorvegliante per sala: difficile permettersi altro personale.Quanto agli orari, invece, l’ipotesi più probabile al momento è che «si parta con orari- anticipa Vanni -. In maggio quattro ore al giorno, poi se troviamo qualche “complice” in estate possiamo ritardare l’apertura e farla arrivare fino a dopo cena. Le persone avranno una nuova quotidianità in futuro, e anche per noi le modalità di lavorare saranno tutte da sperimentare. E credo che un museo debba anche dare il buon esempio per una vita più sostenibile, altrimenti torneremo alle abitudini del passato».Per Vanni è forte la convinzione che agli studiosi e alle strutture culturali sia riconosciuto anche un ruolo di riferimento sociale, oltre che culturale in senso stretto. «Durante tutto il periodo del- spiega infatti -, non sono stato fermo: ho scritto il secondo manuale di museologia, che avrà come sottotitolo “Le opportunità dell’incertezza”. Mentre scrivevo, pagina dopo pagina, sempre più ho capito che anche l’approccio al museo è cambiato, e che la sua responsabilità sociale sarà determinante. Da studioso, penso che alcuni aspetti dei problemi che si sono presentati con la pandemia avremmo potuto evolverli anche prima: dall’attenzione all’ambiente, alla responsabilità sociale, appunto. Ma molti di noi - conclude - non sono riusciti a evolvere dopo la crisi del 2008».