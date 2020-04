Il vino del riscatto di quel ragazzo fuggito dalla miseria della Garfagnana

CASTELNUOVO. La vita di ognuno di noi rappresenta una storia, che può essere più o meno affascinante. Di sicuro è affascinante la storia di Pier Luigi Tolaini, una storia destinata a continuare, anche se la sua vita si è spenta la scorsa notte, stroncata da un male incurabile all’età di 83 anni.



È una storia, la sua, non sempre facile. Anzi. Ma proprio quelle difficoltà hanno contribuito evidentemente a costruirne il carattere forte, che lo hanno portato a diventare, lui, fuggito poco più che ragazzo dalla povertà montanina degli anni Cinquanta, un imprenditore di successo, e a tornare nella sua Toscana, non solo per ritrovare le sue radici, ma anche per continuare quella storia di successi, creando una delle aziende vinicole più note e apprezzate, la Tolaini Wine, a Castenuovo Berardenga, nel senese. Qui, la posizione delle colline e la composizione del terreno, regalano un Chianti Classico tra i più ricercati. E proprio quelle caratteristiche spinsero Tolaini a scegliere quel posto, oltre 20 anni fa, per la sua ultima avventura. E chissà, forse anche il nome del luogo, Castelnuovo Berardenga, ha un po’ influito su quella scelta. Sì, perché da un’altra Castelnuovo, quella di Garfagnana (e per la precisione nel paese di Torrite) se ne era andato tanti anni prima, varcando l’oceano in cerca di fortuna.



E quella che aveva lasciato era una Garfagnana ben diversa da quella che conosciamo oggi. Era una terra povera, dove bisognava lottare con ogni zolla per riuscire a mettere un piatto in tavola. E nel 1956 la decisione di un non ancora ventenne Pier Luigi Tolaini (era nato nel 1937) di fuggire da quella miseria. Con pochi soldi in tasca, quelli appena sufficienti a comprarsi un biglietto di sola andata, sale su una nave, diretto verso quelle che, all’epoca, si chiamavano Le Americhe. Termine vago, che poteva indicare l’Argentina come gli Stati Uniti. Nel caso di Tolaini quella parola ha voluto dire Canada. Per la precisione Winnipeg, nella regione del Manitoba. Ed è qui che il ragazzo venuto dalla Garfagnana, con il suo lavoro, è riuscito a trovare la fortuna che cercava. Un perfetto esempio di “self made man”, come si dice appunto al di là dell’oceano, facendo tanta strada. In senso metaforico, ma anche letterale: ha cominciato guidando i camion. Prima per gli altri, poi per sé stesso mettendo su, chilometro dopo chilometro, una grossa azienda di trasporti, la Transx, una delle più importanti del Nord America (venduta pochi anni fa).Ma il richiamo delle radici, l’amore per la terra natale, che in chi l’ha lasciata è ancora più forte, lo spinse, alla fine degli anni Novanta, già sessantenne, a una decisione drastica, a una nuova rivoluzione: il ritorno a casa. Fu così, che dopo una lunga ricerca, trovò nella sua Toscana, in “un’altra Castelnuovo”, il luogo dove realizzare il proprio sogno: produrre vino. E fu un altro successo. A Lucca Tolaini è tornato spesso, anche per essere premiato (nel 2012) dall’associazione “Lucchesi nel Mondo”, dedicata appunto a chi ha lasciato questa terra rendendo onore alle proprie origini. Una vita affascinante che si è spenta, ma una storia destinata a continuare, anche grazie alla figlia Lia che ha preso le redini dell’azienda, continuando il lavoro del padre. —