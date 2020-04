Missionario, esorcista, parroco: la chiesa piange don Marcello Vulcan

LUCCA. È stata una vita di esplorazione, quella di padre Marcello Vulcan. Di viaggi per aiutare il prossimo nelle missioni in Africa, ma anche di incursioni nelle frange più oscure della religione e della spiritualità, con la sua attività di esorcista. C’erano le grandi (e poverissime) estensioni di Kenya e Uganda e le battaglie fra il bene e il male, Dio e Satana, nel passato di questo religioso che negli ultimi anni per tantissime volte è arrivato nelle chiese di Borgo a Mozzano per celebrare la messa della domenica. A mettere fine al viaggio terreno di padre Marcello, 83 anni, è stato il coronavirus, che in una settimana l’ha strappato all’affetto dei suoi confratelli e di chi apprezzava il suo modo di fare pragmatico ma sempre con il sorriso.



Vulcan arrivava dal nord. Era nato nel 1937 vicino a Trento, dove la sua numerosa famiglia ancora oggi gestisce una azienda agricola. Nel 1963 era stato ordinato sacerdote e, seguendo l’ispirazione e il compito dei comboniani, si era spostato nelle missioni in Africa. Prima in Uganda, poi in Kenya. Territori difficili, dove padre Marcello aveva combinato il suo grande senso pratico a quella calma che lo faceva considerare da tanti come un secondo padre.



Il rientro in Italia l’aveva portato a svolgere la sua funzione sacerdotale in provincia di Pordenone. Ed è in questo periodo, in particolare, che aveva svolto anche il delicatissimo (e altrettanto riservato) ruolo di esorcista. A lui si rivolgevano familiari e conoscenti di chi si pensava fosse stato corrotto dal tocco di Satana. Padre Marcello era pronto a dispensare le proprie benedizioni speciali e, nei casi che lo richiedevano, a praticare gli esorcismi.L’approdo a Lucca era stato nel 2007, nella comunità dei comboniani in fondo a via del Fosso. Ma non era certo tempo di pensione, per Vulcan, che ha continuato per anni a celebrare messe, in particolare nell’unità pastorale di Valdottavo, dove era un valido aiuto per don Marcello Brunini.Lo ricorda bene - tra gli altri - il sindaco di Borgo a Mozzano Patrizio Andreuccetti: «Veniva la domenica a Partigliano, il paese dove abito. Lo ricordo come una persona molto operativa e pratica. L’ultima volta l’ho visto nel periodo di Natale, per la serie di incontri che sotto le feste faccio con le nostre comunità».Padre Marcello aveva qualche problema di salute. Serio, ma comunque tenuto sotto controllo. Ma niente la medicina e l’impegno dei dottori hanno potuto contro il virus subdolo, che potrebbe averlo contagiato quando, qualche settimana fa (prima del blocco degli spostamenti) era andato a trovare i familiari in Trentino. Visto l’evolversi dell’epidemia, Vulcan aveva deciso di rientrare a Lucca dove, domenica 29 marzo ha cominciato a evidenziare i primi sintomi del Covid-19.Per qualche giorno la situazione è sembrata rimanere sotto controllo, ma giovedì scorso tutto è precipitato. Padre Marcello aveva una grande difficoltà a respirare. Gli è stato messo l’ossigeno, ma nel pomeriggio è stato necessario il ricovero in ospedale, dove è morto nella giornata di domenica, la domenica delle palme. Mercoledì sarà celebrata una funzione ristretta a Verona, e poi la salma sarà riportata a Trento, nella sua terra di provenienza.La scomparsa di padre Marcello ha gettato nello sconforto i suoi confratelli di via del Fosso, che ora sono tutti in quarantena. Nella comunità dei religiosi si contano altri due contagi, e ulteriori tamponi sono in corso di esame. Non è escluso nemmeno un collegamento con l’altro focolaio delle suore camilliane in via Elisa: proprio i comboniani erano infatti incaricati di celebrare le funzioni religiose nel convitto.Dolore anche fra i parrocchiani di Valdottavo e dei paesi vicini: «Tutta l’unità pastorale di Valdottavo - si legge in un messaggio su Facebook - lo ricorda con affetto, avendo sperimentato in questi anni il suo bene e la sua dedizione al servizio della Parola e dell’Eucarestia. Sempre pronto per il sacramento della riconciliazione non ci ha mai lasciati soli. Gesù lo accolga tra le sue braccia e gli dia il premio riservato agli operai della vigna del Signore. La sua intelligenza e l’esperienza di lunghi anni nelle missioni all’estero, ce l’hanno fatto stimare e amare come un buon padre di famiglia. Grazie Padre Marcello, ti ricorderemo al Signore. Il giovedì santo nella Messa della cena del Signore ricordando l’eucarestia e il sacerdozio, offriremo il divino sacrificio per te e per tutti i sacerdoti morti a causa del coronavirus».