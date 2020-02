Fanini non riesce a riprendersi la villa seicentesca finita nelle mani di un oligarca russo

GRAGNANO (LU). Non va a buon fine l’esposto-denuncia presentato dai legali della famiglia Fanini in relazione al caso della dimora seicentesca di Gragnano originariamente denominata villa Arnolfini. La procura della Repubblica ha chiesto al gip l’archiviazione alla richiesta di sequestro preventivo e conservativo del bene con l’offerta di custodia a proprie spese della splendida villa, che rischia di cadere a pezzi, presentata dallo studio Alessi di Rimini per conto di Ivano e Cristian Fanini.

Per il magistrato, che si è avvalso dei carabinieri della polizia giudiziaria, l’acquisto all’asta fallimentare dell’imponente edificio, elevato su 4 piani e con una superficie coperta di 510 metri quadrati e ampio parco e giardino, è stato effettuato nel rispetto delle procedure. E per la storica dimora affrescata è stato effettivamente pagato il prezzo di 4 milioni e 101mila euro. Un prezzo peraltro molto inferiore rispetto alla stima di 25 milioni di euro redatta dal tecnico incaricato da Banca Etruria, l’istituto di credito finito nel vortice di una violenta crisi economica.

Su quella banca i Fanini avevano acceso un mutuo per l’acquisto della meravigliosa magione che l’istituto di credito si era ripresa con un’affrettata e immediata esecuzione immobiliare dopo il mancato pagamento di una rata da 300mila euro senza nemmeno cercare un colloquio con l’imprenditore di Segromigno che pure sino a quel momento aveva sempre onorato gli impegni presi indebitandosi pur di mantenere la storica dimora. Per l’ufficio requirente quindi su quella vendita all’asta, avvenuta nel 2017, ad opera di un misterioso uomo d’affari russo non è possibile intervenire.

Ma la domanda sorge spontanea: al di là della questione legata al prezzo e al valore effettivo della storica dimora - su cui è pendente al gip di Genova la decisione su ipotesi di falso e truffa che vede indagati un professionista di Pisa curatore dell’asta in cui fu venduta la villa e un giudice - nessuno ha chiesto informazioni sull’acquirente e sulla provenienza del denaro (lecita? Illecita?) impiegato per questa operazione immobiliare? Sono stati fatti accertamenti sull’attività imprenditoriale o sulle reali potenzialità economiche di, 43 anni, residente anagrafica (solo di facciata) a Forte dei Marmi dove già aveva acquistato ville, terreni e fondi commerciali per 11 milioni di euro?La procura pare avere le mani legate. Perché per le questioni finanziarie non c’è reciprocità tra gli uffici requirenti dei due Paesi (Italia e Russia) e ottenere la documentazione richiesta su uno dei protetti (o ex protetti?) del presidenteè praticamente impossibile. Ergo: Avetisyan o altri oligarchi, che ormai affollano la nostra bella Penisola e acquistano con milioni di rubli cash patrimoni artistici di inestimabile bellezza, possono agire senza che se ne limiti il raggio d’azione, si possa controllare flusso e provenienza del denaro e si possa impedire che non lascino il bene in uno stato di abbandono come sta accadendo attualmente a villa Fanini ex villa Arnolfini. Le piante, non più curate, hanno invaso la sede stradale sottostante con il rischio di causare disagi agli automobilisti in transito visto che più alberi sono finiti sulla carreggiata.

E c’è il fondato timore che gli affreschi in stile barocco - adornano tre piani della splendida dimora, opera dei maestri Gioacchino Pizzoli e Michele Colonna - possano andare irrimediabilmente perduti. E sarebbe davvero triste e dannoso per tutti che un patrimonio d’interesse culturale certificato dal Ministero dei Beni Ambientali dovesse finire per cadere a pezzi dopo che nell’Ottocento con Ascanio Maini e all’inizio del Novecento con la famiglia Marchi e sino all’acquisto dei Fanini, l’edificio era stato accudito, curato, aperto al pubblico e dove erano avvenuti ricevimenti sontuosi con ospiti illustri.



INTRIGO MONDIALE



Il caso Avetisyan è diventato il caso giudiziario russo del 2019 in seguito all’arresto del banchiere Michael Calvey, direttore dello storico fondo di investimento Baring Vostok, uno degli ultimi investitori americani rimasti in Russia. È accusato di frode per una denuncia presentata da Sherzod Yusupov, socio d’affari guarda caso dell’oligarca Artem Avetisyan e comproprietario della banca Uniastrum. Secondo Calvey - che nel 2016 dopo aver puntato sei anni prima su Vostochnij Bank, istituto leader in Russia dei prestiti al consumo, è costretto ad una fusione proprio con Uniastrum - Avetisyan avrebbe ritirato 300milioni di dollari dalla sua banca attraverso transazioni fittizie. Ne consegue una causa per spoliazione di attività alla Corte di Londra di arbitrato internazionale.

Anche la banca centrale russa, nell’agosto 2018, interviene certificando transazioni sospette alla Uniastrum compreso finanziamenti per garantirsi servizi di uno yacht da 35 metri costruito in Italia. A febbraio 2019 lo spregiudicato banchiere sovietico attraverso un esposto ai servizi segreti russi fa arrestare Calvey che quindi non può recarsi a Londra per testimoniare contro di lui. Artem Avetisan è un tipo con pochi scrupoli. Presidente di un’associazione imprenditoriale sostenuta da Putin, siede nel Cda dell’agenzia per le iniziative strategiche, veicolo d’investimento creato dal moderno zar della Russia e sarebbe vicino a Dmitrij Patrushev, figlio dell’ex capo dei servizi segreti russi e oggi segretario del consiglio di sicurezza. Probabilmente, da abile giocatore d’azzardo, aveva pianificato tutto da tempo.

Dal 25 al 31 luglio 2011 pagò 23mila euro con regolare fattura per l’affitto di villa Fanini in occasione di un ricevimento a cui parteciparono 300 invitati tra gli uomini più ricchi e influenti di Russia (era il compleanno dei figli di due magnati della finanza) e che vide come ospite d’onore il cantante Andrea Bocelli. Una festa che costò circ a 1,5 milioni. Avetisyan conosceva da tempo la dimora e la voleva cercando di risparmiare sul prezzo. In poco tempo ha comprato tre immobili in via Fillungo nel centro storico di Lucca per quasi 4 milioni, lin Versilia la mega ville in via S. Elme, e due ville in via Sironi e poi 20 immobili commerciali in Toscana per oltre 20 milioni di euro. Poi, tra fine 2018 e inizio 2019, si spoglia di tutto e cede alla madre Anna tutte le ville (compreso villa Fanini che nell’atto di donazione stima in 600mila euro), i fondi e i terreni e trasferisce il 91% delle azioni dell’immobiliare Roma alla sorella Yana per poi sparire nel nulla. Un vero intrigo internazionale. —